https://ria.ru/20250122/pridnestrove-1994809784.html

Счет пошел на дни: Москве запрещают спасти сотни тысяч русских

Счет пошел на дни: Москве запрещают спасти сотни тысяч русских - РИА Новости, 22.01.2025

Счет пошел на дни: Москве запрещают спасти сотни тысяч русских

Власти Молдавии пытаются помешать гуманитарным поставкам газа в Приднестровье. В Кишиневе хотят, чтобы Тирасполь избавился от российских миротворцев и покупал... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:06:00+03:00

жкх

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии пытаются помешать гуманитарным поставкам газа в Приднестровье. В Кишиневе хотят, чтобы Тирасполь избавился от российских миротворцев и покупал топливо на европейском рынке. Что из этого выйдет — в материале РИА Новости.Помощь ЗападаМайя Санду назвала незаконными российские поставки в Приднестровье через посредника — молдавскую Natural Gaz D.C., так как это, по ее мнению, нарушает международные санкции и внутреннее законодательство. "Непонятно, почему вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером "Молдовагаза", мог бы действовать через эту компанию", — отметила она.Также президент Молдавии подчеркнула, что Кишинев делает все возможное для обеспечения жителей Приднестровья теплом и электричеством, в том числе в школах и детских садах. Но люди должны сами решить, пользоваться ли предоставленными ресурсами.Глава Приднестровья Вадим Красносельский принял предложения Санду. "Чтобы быстрей тепло поступило в дома и люди получили газ и нормальную электроэнергию, как и вся остальная социальная инфраструктура, <...> в субботу, 18 января, со стороны "Тираспольтрансгаза" в адрес "Молдовагаза" поступило соответствующее уведомление. <...> Оплату гарантируем. Пожалуйста, исполняйте свои обещания", — сказал он.Государственный секретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан напомнил, что еще 2 января Кишинев предлагал Тирасполю закупать газ на болгарской бирже через "Молдовагаз" и государственного импортера "Энергоком". "Мы видим, что возвращаемся именно к тому, о чем говорили. К сожалению, мы потеряли время, которое можно было бы использовать с пользой. В течение всего этого периода люди на левом берегу оставались без тепла и электричества", — подчеркнул он.Приднестровье будет платить за газ по рыночным ценам и получит ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизнедеятельности региона, заверил Боросан. В Кишиневе готовы попросить страны Запада оказать Тирасполю финансовую поддержку, но только в том случае, если оттуда выйдут российские миротворцы. Пока же приднестровцам придется справляться с экономическими трудностями самостоятельно.Помощь РоссииНапомним, с 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского топлива, так как Украина прекратила его транзит на своей территории. Кишинев покупает газ в ЕС, а Тирасполь оказался в блокаде.Молдавская ГРЭС, расположенная на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, частично перешла с газовой генерации электроэнергии на угольную. Тем не менее с 3 января начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, хотя на улице температура воздуха периодически опускается ниже нуля. Замглавы правительства ПМР Сергей Оболоник 20 января признался, что запасов газа осталось на 11 суток.Красносельский посетил Москву. Россия выразила готовность передать столько топлива, сколько требуется для обеспечения теплом и светом населения ПМР и промышленных предприятий.По оценкам экспертов, региону нужно от полутора до трех миллиардов кубометров в год. Поставки можно организовать через Трансбалканский газопровод. "Переговоры велись на уровне Министерства энергетики России. Обсуждался вопрос возобновления подачи газа на территорию Приднестровья. Технические детали пока не уточнены", — пояснил президент ПМР.Санду в это не вмешивалась. "Знаю о визите Красносельского в Москву. Это еще одно доказательство того, что Кишинев не препятствует поиску решения. Мы хотим, чтобы у людей на левом берегу Днестра как можно скорее появились электричество, отопление и вода. И если этот визит решит проблему, пусть будет так", — сказала она 14 января.Но спустя два дня премьер-министр Дорин Речан заявил, что это может быть попыткой Москвы дестабилизировать ситуацию в Кишиневе. В частности, когда попытались подключить приднестровское село Копанка к молдавской электросети, местные жители выступили против, ожидая бесплатное российское топливо."С тревогой следим за действиями недругов Молдавии в некоторых населенных пунктах на Днестре, за их попытками поставить под угрозу стабильность и безопасность в регионе. Энергетический кризис, искусственно спровоцированный "Газпромом", создал проблемы для многих из вас. Мы знаем о них и стараемся найти быстрые решения для устранения трудностей, которые омрачают вашу повседневную жизнь", — отреагировал на это вице-премьер по реинтеграции Приднестровья Олег Серебрян.На круги свояОпрошенные РИА Новости специалисты убеждены, что Москва не бросит Приднестровье в беде, так как до 80 процентов населения там — россияне. Какой бы кривой ни была схема поставки, ее постараются реализовать. При этом молдавские власти могут называть газ не российским, а европейским — главное, чтобы он попал в ПМР.Топливо перестало поступать в Молдавию по двум причинам: Украина прекратила транзит, а "Газпром" потребовал от "Молдовагаза" признать исторический долг в 709 миллионов долларов, указал эксперт по энергетической политике Кирилл Родионов. Первую проблему вряд ли удастся решить в обозримой перспективе, а вот долг уже признали."Это произошло буквально на днях, и все необходимые бумаги подписаны. "Газпром" может задействовать Трансбалканский газопровод, примыкающий к "Турецкому потоку". Труба как раз заканчивается в Тирасполе. При этом Приднестровью и Молдавии нужно урегулировать политические вопросы, касающиеся оформления сделки. К примеру, в Кишиневе хотят, чтобы все выглядело как закупка газа на европейском рынке с их помощью", — говорит собеседник РИА Новости.Эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Денис Денисов подчеркивает: пока никакой ясности нет. "Есть большие сомнения в том, что Молдавия так просто согласится. Скорее всего, спустя пару недель выяснится, что часть топлива куда-то пропадает, стороны примутся обвинять друг друга и так далее. В конце концов, речь идет о том, что Тирасполь получает газ, но не превращает его в электричество для Кишинева. Вряд ли накануне парламентских выборов Санду смирится с тем, что непризнанная республика пользуется бесплатной энергетикой, в то время как молдаване платят втридорога европейцам", — рассуждает он.По его мнению, конфликт между Приднестровьем и Молдавией только набирает силу. При этом основой для нынешнего противостояния послужил политический кризис в Кишиневе. Санду рискует потерять контроль над парламентом, поэтому ей крайне важно сохранить образ ответственного политика, на которого можно положиться. Ее противникам в стране и за границей, напротив, выгодно продемонстрировать неспособность действующего правительства справиться с обеспечением даже базовых нужд молдаван. А жители Приднестровья оказались заложниками борьбы за власть.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

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жкх, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, майя санду, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), турецкий поток