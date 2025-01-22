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Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности
Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности - РИА Новости, 22.01.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности
Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:55:00+03:00
2025-01-22T09:55:00+03:00
2025-01-22T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США. "Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут", - сказал он телерадиовещателю Yle, комментируя инаугурационную речь Трампа и его шаги в первые дни президентства.По словам Стубба, новая норма будет заключаться в отходе от традиционной системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок. "Нам нужно подумать о том, как убедить Соединенные Штаты в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству", - добавил Стубб. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250122/economist-1994918177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, дональд трамп
В мире, США, Финляндия, Дональд Трамп
Президент Финляндии призвал готовиться к эпохе неопределенности
Глава Финляндии Стубб призвал готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа