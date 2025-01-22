https://ria.ru/20250122/pozhar-1995035392.html

Число жертв пожара в отеле в Болу увеличилось

Число жертв пожара в отеле в Болу увеличилось - РИА Новости, 22.01.2025

Число жертв пожара в отеле в Болу увеличилось

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:18:00+03:00

2025-01-22T19:18:00+03:00

2025-01-22T19:30:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу возросло до 79, сообщила генпрокуратура провинции.Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых."После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек", - цитирует госагентство Anadolu заявление прокуратуры.В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти.Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.Отель Grand Kartal на турецком курорте Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире