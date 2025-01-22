https://ria.ru/20250122/pozhar-1994922219.html

В Татарстане более 60 человек эвакуировали из-за пожара в санатории

В Татарстане более 60 человек эвакуировали из-за пожара в санатории - РИА Новости, 22.01.2025

В Татарстане более 60 человек эвакуировали из-за пожара в санатории

Более 60 постояльцев и работников санатория "Жемчужина" в Набережных Челнах эвакуировались в среду утром из-за пожара в одном из корпусов, никто не пострадал,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:15:00+03:00

2025-01-22T09:15:00+03:00

2025-01-22T09:15:00+03:00

происшествия

набережные челны

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Более 60 постояльцев и работников санатория "Жемчужина" в Набережных Челнах эвакуировались в среду утром из-за пожара в одном из корпусов, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 07.44 поступило сообщение о пожаре в городе Набережные Челны, улица Мелекесская, 1, санаторий "Жемчужина". Подразделения пожарной охраны выехали по 3 номеру вызова. По прибытии пожарных расчетов ПСЧ-72 происходило горение на третьем этаже второго корпуса. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений постояльцы и персонал в количестве 64 человек", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в 8.00 пожар был локализован на площади 6 квадратных метров, в 8.15 - ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению привлекались 38 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20250121/pozhar-1994892900.html

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происшествия, набережные челны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)