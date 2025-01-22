https://ria.ru/20250122/pozhar-1994897828.html

В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек

В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек - РИА Новости, 22.01.2025

В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек

Пять человек спасены при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы, они переданы медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:15:00+03:00

2025-01-22T00:15:00+03:00

2025-01-22T00:15:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пять человек спасены при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы, они переданы медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на ул. Нагорная, д. 31 По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 4 этаже в жилом доме. Во время проведения работ по тушению пожарные спасли 5 человек. Спасённые переданы медикам", - говорится в сообщении. Открытое горение ликвидировано, работы по полной ликвидации пожара продолжаются, отметили в МЧС, добавив, что в ликвидации пожара задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)