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В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек
В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек
Пять человек спасены при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы, они переданы медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:15:00+03:00
2025-01-22T00:15:00+03:00
2025-01-22T00:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пять человек спасены при пожаре в пятиэтажке на юге Москвы, они переданы медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на ул. Нагорная, д. 31 По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 4 этаже в жилом доме. Во время проведения работ по тушению пожарные спасли 5 человек. Спасённые переданы медикам", - говорится в сообщении. Открытое горение ликвидировано, работы по полной ликвидации пожара продолжаются, отметили в МЧС, добавив, что в ликвидации пожара задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек
На юге Москвы при пожаре в пятиэтажке спасли пять человек