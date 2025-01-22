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Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты - РИА Новости, 22.01.2025
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Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты
Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты - РИА Новости, 22.01.2025
Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты
Брянская таможня передала бойцам специальной военной операции 317 ножей и пять термопотов, конфискованных по решению суда, сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:24:00+03:00
2025-01-22T10:24:00+03:00
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дмитрий саблин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Брянская таможня передала бойцам специальной военной операции 317 ножей и пять термопотов, конфискованных по решению суда, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Брянская таможня передала хозяйственные товары на нужды СВО. 317 ножей и пять термопотов стоимостью 428 тысяч рублей пытались ввезти без надлежащего оформления и уплаты таможенных платежей. По решению суда товары обращены в федеральную собственность", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Telegram-канале также отмечается, что брянские таможенники оформили необходимые документы и передали конфискованную партию представителям Минобороны России. "После распределения груз направят для обеспечения хозяйственных нужд военных в зоне СВО. Уверены, что переданная помощь облегчит бытовые условия военнослужащих", - подчеркнул представитель брянской таможни Дмитрий Саблин, которого цитирует пресс-служба.
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россия, дмитрий саблин, федеральная таможенная служба (фтс россии), сво
Надежные люди, Россия, Дмитрий Саблин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), СВО
Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты

Брянская таможня передала бойцам СВО 317 ножей и пять термопотов

© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы РоссииНожи и термопоты, переданные Брянской таможней для нужд бойцов спецоперации
Ножи и термопоты, переданные Брянской таможней для нужд бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы России
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Брянская таможня передала бойцам специальной военной операции 317 ножей и пять термопотов, конфискованных по решению суда, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Брянская таможня передала хозяйственные товары на нужды СВО. 317 ножей и пять термопотов стоимостью 428 тысяч рублей пытались ввезти без надлежащего оформления и уплаты таможенных платежей. По решению суда товары обращены в федеральную собственность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы РоссииБрянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты
Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы России
Брянские таможенники направили бойцам СВО ножи и термопоты
В Telegram-канале также отмечается, что брянские таможенники оформили необходимые документы и передали конфискованную партию представителям Минобороны России.
"После распределения груз направят для обеспечения хозяйственных нужд военных в зоне СВО. Уверены, что переданная помощь облегчит бытовые условия военнослужащих", - подчеркнул представитель брянской таможни Дмитрий Саблин, которого цитирует пресс-служба.
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