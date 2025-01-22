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В Польше 16 человек пострадали при взрыве на шахте
В Польше 16 человек пострадали при взрыве на шахте - РИА Новости, 22.01.2025
В Польше 16 человек пострадали при взрыве на шахте
По меньшей мере 16 человек пострадали после возгорания метана в шахте Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве на юге Польши, сообщили журналистам спасатели. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:28:00+03:00
2025-01-22T15:28:00+03:00
2025-01-22T15:28:00+03:00
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ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. По меньшей мере 16 человек пострадали после возгорания метана в шахте Кнуров-Щигловице в Силезском воеводстве на юге Польши, сообщили журналистам спасатели. "14 человек были доставлены в больницы", — сообщил глава службы неотложной медицинской помощи в Катовице Лукаш Пах. По его словам, всего медицинская помощь оказана 16 пострадавшим, еще одного шахтера в настоящее время транспортируют на поверхность. Пострадавшие в основном получили ожоги, а также травмы рук, ног и ушибы. В заявлении Ястшембской угольной компании, которой принадлежит шахта Кнуров-Щигловице, говорится, что инцидент произошел в районе одной из стен на глубине более 850 метров под землей.
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в мире, силезское воеводство, польша, катовице
В мире, Силезское воеводство, Польша, Катовице
В Польше 16 человек пострадали при взрыве на шахте
В Польше 16 человек пострадали при возгорании метана в шахте Кнуров-Щигловице