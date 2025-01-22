https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.01.2025
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:54:00+03:00
2025-01-22T07:54:00+03:00
2025-01-22T07:54:00+03:00
происшествия
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хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что накануне вечером 10-летний мальчик ушел из дома в селе Нагорное Хабаровского района, и о его местонахождении было ничего не известно. Были организованы поиски ребенка. "Ушедший вчера из дома 10-летний житель пригородного села Нагорного найден. В полицию о ребенке сообщил житель частного дома в Краснофлотском районе (Хабаровска - ред.). По предварительным данным, мужчина обнаружил ребенка на территории своего домовладения", - сообщает полиция. Несовершеннолетнему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уточняет также полиция. С мальчиком работают медики и сотрудники хабаровской полиции. Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки. Село Нагорное находится примерно в 15 километрах от Хабаровска. По данным синоптиков, ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов. Днем воздух прогревается до минус 11-13 градусов.
https://ria.ru/20250104/novokuznetsk-1992490380.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, хабаровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
В Хабаровском крае нашли пропавшего из села Нагорное десятилетнего мальчика
ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости.
Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция
.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что накануне вечером 10-летний мальчик ушел из дома в селе Нагорное Хабаровского района, и о его местонахождении было ничего не известно. Были организованы поиски ребенка.
"Ушедший вчера из дома 10-летний житель пригородного села Нагорного найден. В полицию о ребенке сообщил житель частного дома в Краснофлотском районе (Хабаровска - ред.). По предварительным данным, мужчина обнаружил ребенка на территории своего домовладения", - сообщает полиция.
Несовершеннолетнему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уточняет также полиция. С мальчиком работают медики и сотрудники хабаровской полиции. Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки.
Село Нагорное находится примерно в 15 километрах от Хабаровска. По данным синоптиков, ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов. Днем воздух прогревается до минус 11-13 градусов.