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В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.01.2025
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07:54 22.01.2025
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В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.01.2025
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:54:00+03:00
2025-01-22T07:54:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
хабаровский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что накануне вечером 10-летний мальчик ушел из дома в селе Нагорное Хабаровского района, и о его местонахождении было ничего не известно. Были организованы поиски ребенка. "Ушедший вчера из дома 10-летний житель пригородного села Нагорного найден. В полицию о ребенке сообщил житель частного дома в Краснофлотском районе (Хабаровска - ред.). По предварительным данным, мужчина обнаружил ребенка на территории своего домовладения", - сообщает полиция. Несовершеннолетнему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уточняет также полиция. С мальчиком работают медики и сотрудники хабаровской полиции. Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки. Село Нагорное находится примерно в 15 километрах от Хабаровска. По данным синоптиков, ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов. Днем воздух прогревается до минус 11-13 градусов.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, хабаровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

В Хабаровском крае нашли пропавшего из села Нагорное десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что накануне вечером 10-летний мальчик ушел из дома в селе Нагорное Хабаровского района, и о его местонахождении было ничего не известно. Были организованы поиски ребенка.
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"Ушедший вчера из дома 10-летний житель пригородного села Нагорного найден. В полицию о ребенке сообщил житель частного дома в Краснофлотском районе (Хабаровска - ред.). По предварительным данным, мужчина обнаружил ребенка на территории своего домовладения", - сообщает полиция.
Несовершеннолетнему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уточняет также полиция. С мальчиком работают медики и сотрудники хабаровской полиции. Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки.
Село Нагорное находится примерно в 15 километрах от Хабаровска. По данным синоптиков, ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов. Днем воздух прогревается до минус 11-13 градусов.
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ПроисшествияХабаровскХабаровский крайХабаровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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