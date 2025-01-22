https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 22.01.2025

В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:54:00+03:00

2025-01-22T07:54:00+03:00

2025-01-22T07:54:00+03:00

происшествия

хабаровск

хабаровский край

хабаровский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропавшего 10-летнего мальчика из села Хабаровского края нашли в Хабаровске, сообщает краевая полиция. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что накануне вечером 10-летний мальчик ушел из дома в селе Нагорное Хабаровского района, и о его местонахождении было ничего не известно. Были организованы поиски ребенка. "Ушедший вчера из дома 10-летний житель пригородного села Нагорного найден. В полицию о ребенке сообщил житель частного дома в Краснофлотском районе (Хабаровска - ред.). По предварительным данным, мужчина обнаружил ребенка на территории своего домовладения", - сообщает полиция. Несовершеннолетнему незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уточняет также полиция. С мальчиком работают медики и сотрудники хабаровской полиции. Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки. Село Нагорное находится примерно в 15 километрах от Хабаровска. По данным синоптиков, ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов. Днем воздух прогревается до минус 11-13 градусов.

https://ria.ru/20250104/novokuznetsk-1992490380.html

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Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, хабаровский край, хабаровский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)