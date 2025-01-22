https://ria.ru/20250122/poisk-1994914146.html

В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик

В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 22.01.2025

В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик

Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:39:00+03:00

2025-01-22T07:39:00+03:00

2025-01-22T07:56:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. По данным спасателей, накануне вечером 10-летний мальчик вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. "Дежурная смена поисково-спасательного отряда (село Ракитное) МЧС России совместно с сотрудниками полиции, краевыми спасателями и волонтерами ведут поиски ребенка в районе села Нагорное Хабаровского района", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что поисковые группы обследуют жилые массивы в населенном пункте, близлежащую местность, дороги.

https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html

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хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)