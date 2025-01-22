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В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 22.01.2025
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07:39 22.01.2025 (обновлено: 07:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/poisk-1994914146.html
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 22.01.2025
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик
Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:39:00+03:00
2025-01-22T07:56:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. По данным спасателей, накануне вечером 10-летний мальчик вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. "Дежурная смена поисково-спасательного отряда (село Ракитное) МЧС России совместно с сотрудниками полиции, краевыми спасателями и волонтерами ведут поиски ребенка в районе села Нагорное Хабаровского района", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что поисковые группы обследуют жилые массивы в населенном пункте, близлежащую местность, дороги.
https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик

В Хабаровском крае МЧС и полиция ищут десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС.
По данным спасателей, накануне вечером 10-летний мальчик вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.
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"Дежурная смена поисково-спасательного отряда (село Ракитное) МЧС России совместно с сотрудниками полиции, краевыми спасателями и волонтерами ведут поиски ребенка в районе села Нагорное Хабаровского района", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что поисковые группы обследуют жилые массивы в населенном пункте, близлежащую местность, дороги.
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ПроисшествияХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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