https://ria.ru/20250122/poisk-1994914146.html
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 22.01.2025
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик
Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:39:00+03:00
2025-01-22T07:39:00+03:00
2025-01-22T07:56:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Пропал мальчик в селе Хабаровского края, его ищут, сообщает краевой главк МЧС. По данным спасателей, накануне вечером 10-летний мальчик вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. "Дежурная смена поисково-спасательного отряда (село Ракитное) МЧС России совместно с сотрудниками полиции, краевыми спасателями и волонтерами ведут поиски ребенка в районе села Нагорное Хабаровского района", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что поисковые группы обследуют жилые массивы в населенном пункте, близлежащую местность, дороги.
https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html
https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае пропал десятилетний мальчик
В Хабаровском крае МЧС и полиция ищут десятилетнего мальчика