https://ria.ru/20250122/poddelki-1994913812.html

Роскачество рассказало, как выявить фальшивки среди банковских приложений

Роскачество рассказало, как выявить фальшивки среди банковских приложений - РИА Новости, 22.01.2025

Роскачество рассказало, как выявить фальшивки среди банковских приложений

Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:28:00+03:00

2025-01-22T07:28:00+03:00

2025-01-22T07:28:00+03:00

общество

технологии

сергей кузьменко

роскачество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества. "На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях - у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным", - говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в названии фальшивого банковского приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки. В Роскачестве объяснили, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, таким образом мошенники украдут личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Более того, приложение может содержать сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. "То есть приложение будет работать как шпионское, предоставляя злоумышленникам доступ ко всей вашей информации", - уточнили там. В институте напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на "Госуслугах". "Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение - заранее распознавать поддельные банковские приложения", - заключил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html

https://ria.ru/20240328/telefon-1936289803.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, сергей кузьменко, роскачество