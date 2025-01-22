Рейтинг@Mail.ru
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/pobeda-1994978545.html
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми - РИА Новости, 22.01.2025
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми
Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:24:00+03:00
2025-01-22T14:24:00+03:00
россия
аэрофлот
победа (авиакомпания)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в соответствующий тариф, а при регистрации в аэропорту это делается бесплатно, сообщает авиакомпания. "Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф "Максимум"... Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%", - сообщила "Победа". В компании добавили, что агенты по регистрации помогают родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми. Авиакомпания "Победа" - первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.
https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, победа (авиакомпания), экономика
Россия, Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Экономика
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в соответствующий тариф, а при регистрации в аэропорту это делается бесплатно, сообщает авиакомпания.
«
"Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф "Максимум"... Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%", - сообщила "Победа".
В компании добавили, что агенты по регистрации помогают родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми.
Авиакомпания "Победа" - первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
23 декабря 2024, 12:50
 
РоссияАэрофлотПобеда (авиакомпания)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала