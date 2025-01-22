https://ria.ru/20250122/pobeda-1994978545.html
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми - РИА Новости, 22.01.2025
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми
Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:24:00+03:00
2025-01-22T14:24:00+03:00
2025-01-22T14:24:00+03:00
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аэрофлот
победа (авиакомпания)
экономика
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в соответствующий тариф, а при регистрации в аэропорту это делается бесплатно, сообщает авиакомпания. "Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф "Максимум"... Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%", - сообщила "Победа". В компании добавили, что агенты по регистрации помогают родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми. Авиакомпания "Победа" - первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.
https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, аэрофлот, победа (авиакомпания), экономика
Россия, Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Экономика
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми
"Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет