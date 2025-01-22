https://ria.ru/20250122/pensii-1995031914.html

Страховые пенсии доиндексируют в феврале, заявили в Госдуме

Страховые пенсии доиндексируют в феврале, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2025

Страховые пенсии доиндексируют в феврале, заявили в Госдуме

Правительство РФ имеет право доиндексировать страховые пенсии, 1 февраля эта надбавка произойдёт, в том числе доплата будет за январскую пенсию, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:55:00+03:00

2025-01-22T18:55:00+03:00

2025-01-22T18:55:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

владимир путин

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ имеет право доиндексировать страховые пенсии, 1 февраля эта надбавка произойдёт, в том числе доплата будет за январскую пенсию, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. "Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию", - сказал Нилов. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.

https://ria.ru/20250113/pensiya-1727617636.html

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общество, россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)