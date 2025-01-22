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Патрушев рассказал о мерах по стабилизации продовольственного рынка - РИА Новости, 22.01.2025
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11:42 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/patrushev-1994943420.html
Патрушев рассказал о мерах по стабилизации продовольственного рынка
Патрушев рассказал о мерах по стабилизации продовольственного рынка - РИА Новости, 22.01.2025
Патрушев рассказал о мерах по стабилизации продовольственного рынка
Власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия из России для стабильности внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на XVI... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:42:00+03:00
2025-01-22T11:42:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия из России для стабильности внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на XVI съезде "Союзмолока". "Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия будет продолжен, и мы будем очень внимательно за этим следить. Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть, в том числе и касаются экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали", - сказал Патрушев. Он напомнил, что в 2024 году правительство уже принимало меры регулирования на рынке молочной продукции. В частности, он уточнил, что до 15 июня в России действует тарифная льгота на импорт до 25 тысяч тонн сливочного масла. "Наша общая задача - обеспечивать рынок всеми видами молочной продукции. Обращу внимание - по доступным ценам. Здесь очень важен баланс: нельзя наращивать производство одной категории в ущерб другой, ища какую-то сиюминутную выгоду. За спросом на все категории молочной продукции должны все очень внимательно следить, в противном случае мы вынуждены будем вмешиваться", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20241129/patrushev-1986470803.html
https://ria.ru/20241225/rossija-1991268707.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о мерах по стабилизации продовольственного рынка

Патрушев: власти готовы ограничить экспорт продовольствия для стабильности рынка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти готовы ограничивать экспорт основных видов продовольствия из России для стабильности внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на XVI съезде "Союзмолока".
"Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия будет продолжен, и мы будем очень внимательно за этим следить. Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть, в том числе и касаются экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали", - сказал Патрушев.
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Он напомнил, что в 2024 году правительство уже принимало меры регулирования на рынке молочной продукции. В частности, он уточнил, что до 15 июня в России действует тарифная льгота на импорт до 25 тысяч тонн сливочного масла.
"Наша общая задача - обеспечивать рынок всеми видами молочной продукции. Обращу внимание - по доступным ценам. Здесь очень важен баланс: нельзя наращивать производство одной категории в ущерб другой, ища какую-то сиюминутную выгоду. За спросом на все категории молочной продукции должны все очень внимательно следить, в противном случае мы вынуждены будем вмешиваться", - подчеркнул вице-премьер.
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