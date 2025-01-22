https://ria.ru/20250122/panama-1994947757.html

Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о Панамском канале

Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о Панамском канале - РИА Новости, 22.01.2025

Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о Панамском канале

Панама направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с жалобами на высказывания президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:14:00+03:00

2025-01-22T12:14:00+03:00

2025-01-22T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Панама направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с жалобами на высказывания президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом, следует из заявления панамского МИД. "Панама направила письмо по поводу заявлений президента Дональда Трампа во время его инаугурационной речи, когда он пообещал, что США вернут Панамский канал. Представитель Панамы в ООН в Нью-Йорке Элой Альфаро де Альба в письме, адресованном генсеку ООН Антониу Гутеррешу, напомнил, что, согласно Уставу ООН, страны должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - говорится в заявлении МИД Панамы. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

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в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, инаугурация трампа — 2025