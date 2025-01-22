https://ria.ru/20250122/otpusk-1994903892.html

Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале

Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале - РИА Новости, 22.01.2025

Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале

Февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем в этом году, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:37:00+03:00

2025-01-22T02:37:00+03:00

2025-01-22T05:09:00+03:00

общество

отпуск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем в этом году, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова."Февраль — короткий месяц в году, а в 2025 году в нем будет всего 20 рабочих дней… Брать отпуск в феврале выгодно только в високосные годы, когда в месяце 29 дней. При этом для расчета выгоды нужно учитывать не только оклад, но и другие критерии, влияющие на размер выплат", — сказала Гукасова.Она объяснила, что можно узнать, будет ли месяц выгодным для отпуска, сравнив заработную плату и предполагаемые отпускные выплаты. Например, стоимость одного рабочего дня при установленном окладе в 75 тысяч рублей в феврале составит 3750 рублей, а отпускного — 2559,73 рубля (поскольку годовой доход делится на 365 дней). Отработав все рабочие дни в феврале 2025 года, работник получит 75 тысяч рублей, а если возьмет отпуск на все 28 дней, то его отпускные составят 71,6 тысячи рублей. "Отпускные выплаты могут превышать заработную плату в месяцах с большим количеством рабочих дней, если за 12 месяцев до отпуска у вас были иные выплаты и не было больничных", — уточнила эксперт.В 2025 году максимальное число рабочих дней будет в июле и октябре — по 23 дня. В апреле, сентябре и декабре их будет по 22.

https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html

https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, отпуск