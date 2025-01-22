https://ria.ru/20250122/otpusk-1994903892.html
Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале
Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале - РИА Новости, 22.01.2025
Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале
Февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем в этом году, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:37:00+03:00
2025-01-22T02:37:00+03:00
2025-01-22T05:09:00+03:00
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отпуск
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем в этом году, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова."Февраль — короткий месяц в году, а в 2025 году в нем будет всего 20 рабочих дней… Брать отпуск в феврале выгодно только в високосные годы, когда в месяце 29 дней. При этом для расчета выгоды нужно учитывать не только оклад, но и другие критерии, влияющие на размер выплат", — сказала Гукасова.Она объяснила, что можно узнать, будет ли месяц выгодным для отпуска, сравнив заработную плату и предполагаемые отпускные выплаты. Например, стоимость одного рабочего дня при установленном окладе в 75 тысяч рублей в феврале составит 3750 рублей, а отпускного — 2559,73 рубля (поскольку годовой доход делится на 365 дней). Отработав все рабочие дни в феврале 2025 года, работник получит 75 тысяч рублей, а если возьмет отпуск на все 28 дней, то его отпускные составят 71,6 тысячи рублей. "Отпускные выплаты могут превышать заработную плату в месяцах с большим количеством рабочих дней, если за 12 месяцев до отпуска у вас были иные выплаты и не было больничных", — уточнила эксперт.В 2025 году максимальное число рабочих дней будет в июле и октябре — по 23 дня. В апреле, сентябре и декабре их будет по 22.
https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отпуск
Экономист рассказала, будет ли выгодным отпуск в феврале
Экономист Гукасова: февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Февраль будет не самым выгодным для отпуска месяцем в этом году, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова.
"Февраль — короткий месяц в году, а в 2025 году в нем будет всего 20 рабочих дней… Брать отпуск в феврале выгодно только в високосные годы, когда в месяце 29 дней. При этом для расчета выгоды нужно учитывать не только оклад, но и другие критерии, влияющие на размер выплат", — сказала Гукасова.
Она объяснила, что можно узнать, будет ли месяц выгодным для отпуска, сравнив заработную плату и предполагаемые отпускные выплаты. Например, стоимость одного рабочего дня при установленном окладе в 75 тысяч рублей в феврале составит 3750 рублей, а отпускного — 2559,73 рубля (поскольку годовой доход делится на 365 дней). Отработав все рабочие дни в феврале 2025 года, работник получит 75 тысяч рублей, а если возьмет отпуск на все 28 дней, то его отпускные составят 71,6 тысячи рублей.
"Отпускные выплаты могут превышать заработную плату в месяцах с большим количеством рабочих дней, если за 12 месяцев до отпуска у вас были иные выплаты и не было больничных", — уточнила эксперт.
В 2025 году максимальное число рабочих дней будет в июле и октябре — по 23 дня. В апреле, сентябре и декабре их будет по 22.