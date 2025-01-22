Орбан выступил с заявлением о санкциях против России
Премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС снять санкции с России
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям.
"Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!" — написал политик.
ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.
Орбан напомнил, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.
На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, будет замечательно, если так произойдет, но Москва готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.