https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html

Орбан выступил с заявлением о санкциях против России

Орбан выступил с заявлением о санкциях против России - РИА Новости, 22.01.2025

Орбан выступил с заявлением о санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям. РИА Новости, 22.01.2025

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям."Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!" — написал политик.Орбан напомнил, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.Как отметил министр финансов Антон Силуанов, будет замечательно, если так произойдет, но Москва готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html

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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, дональд трамп, антон силуанов, москва