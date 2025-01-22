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Орбан выступил с заявлением о санкциях против России - РИА Новости, 22.01.2025
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03:00 22.01.2025 (обновлено: 10:14 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России - РИА Новости, 22.01.2025
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям."Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!" — написал политик.Орбан напомнил, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.Как отметил министр финансов Антон Силуанов, будет замечательно, если так произойдет, но Москва готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html
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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, дональд трамп, антон силуанов, москва
В мире, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дональд Трамп, Антон Силуанов, Москва
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС снять санкции с России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал ЕС пересмотреть позицию по антироссийским санкциям.
"Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!" — написал политик.
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ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.

Орбан напомнил, что ограничения в отношении Москвы не принесли положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту на Украине, а сама Европа не смогла заменить энергоресурсы.
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На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, поэтому Евросоюзу пора "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, будет замечательно, если так произойдет, но Москва готова к любому развитию событий, это важно с точки зрения бюджетного планирования.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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