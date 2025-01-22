https://ria.ru/20250122/opros-1994899519.html
Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос
Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025
Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос
Рейтинг одобрения американцами вступившего в должность президента США Дональда Трампа составляет чуть менее 50%, следует из опроса, проведенного агентством... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:05:00+03:00
2025-01-22T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения американцами вступившего в должность президента США Дональда Трампа составляет чуть менее 50%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и исследовательской компанией Ipsos. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США. Согласно опросу, 47% опрошенных американцев выразили поддержку вновь избранному американскому лидеру. По данным агентства, в начале первого президентского срока Трампа рейтинг его одобрения был еще ниже - он составлял 43%. Пик поддержки бывшего президента пришелся на январь 2017, когда он достиг 49%, но под конец первого срока этот показатель снизился до 34%. Опрос был проведен онлайн среди 1077 совершеннолетних американцев в период с 20 по 21 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994899102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос
Ipsos: рейтинг одобрения Трампа после инаугурации составил 47 процентов