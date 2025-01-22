https://ria.ru/20250122/opros-1994899519.html

Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос

Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025

Трампа поддерживают чуть менее половины американцев, показал опрос

Рейтинг одобрения американцами вступившего в должность президента США Дональда Трампа составляет чуть менее 50%, следует из опроса, проведенного агентством... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:05:00+03:00

2025-01-22T01:05:00+03:00

2025-01-22T01:05:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения американцами вступившего в должность президента США Дональда Трампа составляет чуть менее 50%, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и исследовательской компанией Ipsos. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США. Согласно опросу, 47% опрошенных американцев выразили поддержку вновь избранному американскому лидеру. По данным агентства, в начале первого президентского срока Трампа рейтинг его одобрения был еще ниже - он составлял 43%. Пик поддержки бывшего президента пришелся на январь 2017, когда он достиг 49%, но под конец первого срока этот показатель снизился до 34%. Опрос был проведен онлайн среди 1077 совершеннолетних американцев в период с 20 по 21 января. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов.

https://ria.ru/20250122/ssha-1994899102.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025