https://ria.ru/20250122/ok-1994876919.html
Одноклассники запустили сервис для знакомств
Одноклассники запустили сервис для знакомств - РИА Новости, 22.01.2025
Одноклассники запустили сервис для знакомств
Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:00:00+03:00
2025-01-22T10:00:00+03:00
2025-01-22T10:00:00+03:00
одноклассники
соцсети
общество
знакомства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994874720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51fc212e255268c0f39d6b31bd21303e.png
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел "Люди рядом", который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе "Приватность".В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе "Люди рядом". Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.
https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994874720_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bcf91d978047f24a4df48fc24daff428.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, соцсети, общество, знакомства
Одноклассники, Соцсети, Общество, знакомства
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.
Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел "Люди рядом", который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе "Приватность".
В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.
Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе "Люди рядом". Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.
Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.
Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.