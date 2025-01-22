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Одноклассники запустили сервис для знакомств - РИА Новости, 22.01.2025
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10:00 22.01.2025
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Одноклассники запустили сервис для знакомств
Одноклассники запустили сервис для знакомств - РИА Новости, 22.01.2025
Одноклассники запустили сервис для знакомств
Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:00:00+03:00
2025-01-22T10:00:00+03:00
одноклассники
соцсети
общество
знакомства
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел "Люди рядом", который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе "Приватность".В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе "Люди рядом". Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
одноклассники, соцсети, общество, знакомства
Одноклассники, Соцсети, Общество, знакомства

Одноклассники запустили сервис для знакомств

© Фото предоставлено ОКОК Знакомства
ОК Знакомства - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото предоставлено ОК
ОК Знакомства
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.
Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел "Люди рядом", который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе "Приватность".
В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.
© Фото предоставлено ОКОК Знакомства
ОК Знакомства - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото предоставлено ОК
ОК Знакомства
Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе "Люди рядом". Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.
Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.
Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.
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