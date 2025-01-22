https://ria.ru/20250122/ok-1994876919.html

Одноклассники запустили сервис для знакомств

Одноклассники запустили сервис для знакомств - РИА Новости, 22.01.2025

Одноклассники запустили сервис для знакомств

Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:00:00+03:00

2025-01-22T10:00:00+03:00

2025-01-22T10:00:00+03:00

одноклассники

соцсети

общество

знакомства

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел "Люди рядом", который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе "Приватность".В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе "Люди рядом". Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.

https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, соцсети, общество, знакомства