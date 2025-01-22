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Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.01.2025
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:45:00+03:00
2025-01-22T00:45:00+03:00
2025-01-22T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать три вооруженные атаки - на горловском направлении", - сообщает управление. Как отмечается, всего было выпущено 69 боеприпасов. По данным управления, сведений о пострадавших не поступало. В предыдущие сутки были зафиксированы 25 обстрелов.
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994809660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов