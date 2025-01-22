https://ria.ru/20250122/obschestvo-1994938006.html

Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос

Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025

Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос

Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:01:00+03:00

2025-01-22T11:01:00+03:00

2025-01-22T11:01:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Более 55% вероятных избирателей США отмечают, что после четырех лет пребывания Байдена у власти Америка стала более разобщенной нацией", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Rasmussen Reports. Только 16% считают, что страна менее разобщена, а 30% полагают, что уровень раскола общества примерно такой же, как и до того, как Байден стал президентом в 2021 году. Опрос проводился 16 января, а также с 19 по 20 января. В нем приняли участие 1220 американцев. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

https://ria.ru/20240811/opros-1965543030.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден