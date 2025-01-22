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Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025
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11:01 22.01.2025
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Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос
Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2025
Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос
Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы,... РИА Новости, 22.01.2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Более 55% вероятных избирателей США отмечают, что после четырех лет пребывания Байдена у власти Америка стала более разобщенной нацией", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Rasmussen Reports. Только 16% считают, что страна менее разобщена, а 30% полагают, что уровень раскола общества примерно такой же, как и до того, как Байден стал президентом в 2021 году. Опрос проводился 16 января, а также с 19 по 20 января. В нем приняли участие 1220 американцев. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос

Rasmussen Reports: 55 процентов американцев заметили раскол общества при Байдене

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
«
"Более 55% вероятных избирателей США отмечают, что после четырех лет пребывания Байдена у власти Америка стала более разобщенной нацией", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Rasmussen Reports.
Только 16% считают, что страна менее разобщена, а 30% полагают, что уровень раскола общества примерно такой же, как и до того, как Байден стал президентом в 2021 году.
Опрос проводился 16 января, а также с 19 по 20 января. В нем приняли участие 1220 американцев. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
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