Американцы почувствовали раскол общества при Байдене, показал опрос
Rasmussen Reports: 55 процентов американцев заметили раскол общества при Байдене
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более половины американцев считают, что общество стало более разобщенным после пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена с 2021 по 2024 годы, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
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"Более 55% вероятных избирателей США отмечают, что после четырех лет пребывания Байдена у власти Америка стала более разобщенной нацией", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Rasmussen Reports.
Только 16% считают, что страна менее разобщена, а 30% полагают, что уровень раскола общества примерно такой же, как и до того, как Байден стал президентом в 2021 году.
Опрос проводился 16 января, а также с 19 по 20 января. В нем приняли участие 1220 американцев. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.
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