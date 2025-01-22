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Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф - РИА Новости, 22.01.2025
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф
На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:26:00+03:00
2025-01-22T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную катастрофу, сообщает издание Need To Know."Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке", — говорится в материале.Очевидцы использовали доски для серфинга, чтобы подтолкнуть рыбу к воде. Сельдяного короля, у которого отсутствовала часть хвоста, затем унесло в море."Сельдяной король может достигать 17 метров в длину и весить более 200 килограммов. Их тело лишено чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным слоем, известным как гуанин. По своим размерам и форме они напоминают морских змеев и считаются в японской мифологии предвестниками землетрясений и несчастий", — говорится в статье.В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.
https://ria.ru/20190809/1557323365.html
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в мире, калифорния, мексика, сан-диего
В мире, Калифорния, Мексика, Сан-Диего
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф
NtK: в Мексике на пляж вынесло живого сельдяного короля, предвещающего беды
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную катастрофу, сообщает издание Need To Know
.
"Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке", — говорится в материале.
Очевидцы использовали доски для серфинга, чтобы подтолкнуть рыбу к воде. Сельдяного короля, у которого отсутствовала часть хвоста, затем унесло в море.
"Сельдяной король может достигать 17 метров в длину и весить более 200 килограммов. Их тело лишено чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным слоем, известным как гуанин. По своим размерам и форме они напоминают морских змеев и считаются в японской мифологии предвестниками землетрясений и несчастий", — говорится в статье.
В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего
, штат Калифорния
, США
. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе
и южной части Калифорнии.
Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.