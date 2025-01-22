https://ria.ru/20250122/ntk-1995039737.html

Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф

Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф - РИА Новости, 22.01.2025

Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф

На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T20:26:00+03:00

2025-01-22T20:26:00+03:00

2025-01-22T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную катастрофу, сообщает издание Need To Know."Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке", — говорится в материале.Очевидцы использовали доски для серфинга, чтобы подтолкнуть рыбу к воде. Сельдяного короля, у которого отсутствовала часть хвоста, затем унесло в море."Сельдяной король может достигать 17 метров в длину и весить более 200 килограммов. Их тело лишено чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным слоем, известным как гуанин. По своим размерам и форме они напоминают морских змеев и считаются в японской мифологии предвестниками землетрясений и несчастий", — говорится в статье.В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.

https://ria.ru/20190809/1557323365.html

https://ria.ru/20190809/1557322149.html

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в мире, калифорния, мексика, сан-диего