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Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф - РИА Новости, 22.01.2025
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20:26 22.01.2025 (обновлено: 22:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ntk-1995039737.html
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф - РИА Новости, 22.01.2025
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф
На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:26:00+03:00
2025-01-22T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную катастрофу, сообщает издание Need To Know."Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке", — говорится в материале.Очевидцы использовали доски для серфинга, чтобы подтолкнуть рыбу к воде. Сельдяного короля, у которого отсутствовала часть хвоста, затем унесло в море."Сельдяной король может достигать 17 метров в длину и весить более 200 килограммов. Их тело лишено чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным слоем, известным как гуанин. По своим размерам и форме они напоминают морских змеев и считаются в японской мифологии предвестниками землетрясений и несчастий", — говорится в статье.В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.
https://ria.ru/20190809/1557323365.html
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в мире, калифорния, мексика, сан-диего
В мире, Калифорния, Мексика, Сан-Диего
Серферы нашли на пляже существо — предвестника катастроф

NtK: в Мексике на пляж вынесло живого сельдяного короля, предвещающего беды

© СоцсетиСельдяной король, обнаруженный серферами на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Кадр видео
Сельдяной король, обнаруженный серферами на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Соцсети
Сельдяной король, обнаруженный серферами на пляже курортного города Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Кадр видео
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На берегу пляжа в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера нашли сельдяного короля — рыбу, которая, по легендам, предвещает надвигающуюся стихийную катастрофу, сообщает издание Need To Know.
"Еще живое морское чудовище, считающееся одной из самых длинных рыб в океане, было обнаружено лежащим на песке", — говорится в материале.
Сельдяной король в Приморье - РИА Новости, 1920, 09.08.2019
Приморец рассказал, как ему удалось поймать сельдяного короля
9 августа 2019, 07:35
Очевидцы использовали доски для серфинга, чтобы подтолкнуть рыбу к воде. Сельдяного короля, у которого отсутствовала часть хвоста, затем унесло в море.
"Сельдяной король может достигать 17 метров в длину и весить более 200 килограммов. Их тело лишено чешуи, а кожа покрыта скользким серебристым защитным слоем, известным как гуанин. По своим размерам и форме они напоминают морских змеев и считаются в японской мифологии предвестниками землетрясений и несчастий", — говорится в статье.
В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.
Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.
Сельдяной король - РИА Новости, 1920, 09.08.2019
Ученый раскрыл причины появления сельдяного короля у берегов России
9 августа 2019, 04:14
 
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