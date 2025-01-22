https://ria.ru/20250122/novoselka-1994940726.html
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен - логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает, сообщил военно-политический РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:20:00+03:00
2025-01-22T11:20:00+03:00
2025-01-22T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен - логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала."Если говорить о Великой Новоселке... этот штурм готовился заранее, готовился достаточно долго... Гарнизон (ВСУ) обречен, причем он это сам понимает - всплывают сообщениях от самих бойцов с этого участка фронта о том, что они обречены, что командование нарушено. Логические цепочки нарушены, нет возможности ротации, получать боекомплекты", - сказал Гагин.По его словам, освобождение Великой Новоселки остается "делом времени", однако приказа отступать противник от командования не получает.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
Гагин: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, логистика нарушена