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Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 22.01.2025 (обновлено: 11:29 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/novoselka-1994940726.html
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин - РИА Новости, 22.01.2025
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен - логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает, сообщил военно-политический РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:20:00+03:00
2025-01-22T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен - логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала."Если говорить о Великой Новоселке... этот штурм готовился заранее, готовился достаточно долго... Гарнизон (ВСУ) обречен, причем он это сам понимает - всплывают сообщениях от самих бойцов с этого участка фронта о том, что они обречены, что командование нарушено. Логические цепочки нарушены, нет возможности ротации, получать боекомплекты", - сказал Гагин.По его словам, освобождение Великой Новоселки остается "делом времени", однако приказа отступать противник от командования не получает.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, заявил Гагин

Гагин: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен, логистика нарушена

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен - логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире Первого канала.
"Если говорить о Великой Новоселке... этот штурм готовился заранее, готовился достаточно долго... Гарнизон (ВСУ) обречен, причем он это сам понимает - всплывают сообщениях от самих бойцов с этого участка фронта о том, что они обречены, что командование нарушено. Логические цепочки нарушены, нет возможности ротации, получать боекомплекты", - сказал Гагин.
По его словам, освобождение Великой Новоселки остается "делом времени", однако приказа отступать противник от командования не получает.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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