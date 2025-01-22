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Грузинского наемника в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 22.01.2025
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10:59 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/naemnik-1994937028.html
Грузинского наемника в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии
Грузинского наемника в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 22.01.2025
Грузинского наемника в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:59:00+03:00
2025-01-22T10:59:00+03:00
донецкая народная республика
грузия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Суд заочно приговорил Кахабришвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с февраля 2022 по июль 2024 года Кахабришвили прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 2,3 миллиона рублей. Кахабришвили объявлен в международный розыск.
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донецкая народная республика, грузия, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Грузинского наемника в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд в ДНР заочно приговорил грузинского наемника к 14 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Суд заочно приговорил Кахабришвили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с февраля 2022 по июль 2024 года Кахабришвили прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 2,3 миллиона рублей.
Кахабришвили объявлен в международный розыск.
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Донецкая Народная РеспубликаГрузияРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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