https://ria.ru/20250122/nabljudateli-1994992797.html
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 22.01.2025
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:46:00+03:00
2025-01-22T15:46:00+03:00
2025-01-22T15:56:00+03:00
в мире
белоруссия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0945a950cd3efad3c1e3652f9285ebe6.jpg
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. "Есть заявления и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес бюро было направлено. И это 17 января подтвердило само БДИПЧ. Они все еще имеют возможность приехать", - сказал он журналистам. По словам Глаза, приезд наблюдателей ОБСЕ не имеет принципиального значения, поскольку для наблюдения за выборами аккредитованы более 450 международных наблюдателей из 49 стран. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
https://ria.ru/20250122/vybory-1993898131.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929354635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e8ba38ec2bae299a6dc9b0e56bed625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы
МИД Белоруссии: БДИПЧ ОБСЕ все еще может приехать на выборы президента страны