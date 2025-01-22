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Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 22.01.2025
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15:46 22.01.2025 (обновлено: 15:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/nabljudateli-1994992797.html
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 22.01.2025
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:46:00+03:00
2025-01-22T15:56:00+03:00
в мире
белоруссия
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. "Есть заявления и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес бюро было направлено. И это 17 января подтвердило само БДИПЧ. Они все еще имеют возможность приехать", - сказал он журналистам. По словам Глаза, приезд наблюдателей ОБСЕ не имеет принципиального значения, поскольку для наблюдения за выборами аккредитованы более 450 международных наблюдателей из 49 стран. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
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в мире, белоруссия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы

МИД Белоруссии: БДИПЧ ОБСЕ все еще может приехать на выборы президента страны

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в Минске, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
«
"Есть заявления и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес бюро было направлено. И это 17 января подтвердило само БДИПЧ. Они все еще имеют возможность приехать", - сказал он журналистам.
По словам Глаза, приезд наблюдателей ОБСЕ не имеет принципиального значения, поскольку для наблюдения за выборами аккредитованы более 450 международных наблюдателей из 49 стран.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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В миреБелоруссияБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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