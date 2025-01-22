https://ria.ru/20250122/nabljudateli-1994992797.html

Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы

Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 22.01.2025

Минск высказался о возможности приезда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:46:00+03:00

2025-01-22T15:46:00+03:00

2025-01-22T15:56:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ все ещё могут приехать на выборы президента Белоруссии, заявил в среду представитель внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. "Есть заявления и инсинуации в отношении приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. На всякий случай напоминаем, что соответствующее приглашение в адрес бюро было направлено. И это 17 января подтвердило само БДИПЧ. Они все еще имеют возможность приехать", - сказал он журналистам. По словам Глаза, приезд наблюдателей ОБСЕ не имеет принципиального значения, поскольку для наблюдения за выборами аккредитованы более 450 международных наблюдателей из 49 стран. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.

https://ria.ru/20250122/vybory-1993898131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, выборы президента белоруссии — 2025