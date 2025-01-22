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В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима - РИА Новости, 23.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:25 22.01.2025 (обновлено: 13:45 23.01.2025)
https://ria.ru/20250122/muzej-1995123768.html
В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима
В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима - РИА Новости, 23.01.2025
В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима
Выставка "Освенцим. Правда" к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря откроется в Музее Победы 24 января, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-22T14:25:00+03:00
2025-01-23T13:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
ссср
польша
музей победы
юнеско
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выставка "Освенцим. Правда" к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря откроется в Музее Победы 24 января, сообщили в его пресс-службе. "Двадцать четвертого января в Музее Победы откроется выставка "Освенцим. Правда". Экспозиция приурочена к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим", - говорится в пресс-релизе. На выставке представят около 50 предметов из фондов Музея Победы, в числе которых будут личные вещи и предметы быта военнопленных, документы, в том числе списки узников, графические работы, книги, фотографии. Экспонаты расскажут не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом. В экспозицию войдут предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Посетители музея увидят фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, коллекцию работ художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва, набор открыток "Oswiecim" из музея "Аушвиц-Биркенау" в Польше, памятные медали и плакетки к годовщинам освобождения Освенцима. Еще один раздел выставки "Освенцим. Правда" будет посвящен маршалу Коневу, где посетители смогут увидеть пальто 1940-х годов, принадлежавшее военачальнику, его личный портфель, карандаши, очки в футляре, а также архивные фотографии. Выставка будет открыта до 24 февраля. Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20241204/gitler-1987328950.html
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освенцим
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освенцим, ссср, польша, музей победы, юнеско, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, СССР, Польша, Музей Победы, ЮНЕСКО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима

В Музее Победы 24 января откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Освенцим на территории Польши
Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выставка "Освенцим. Правда" к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря откроется в Музее Победы 24 января, сообщили в его пресс-службе.
"Двадцать четвертого января в Музее Победы откроется выставка "Освенцим. Правда". Экспозиция приурочена к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим", - говорится в пресс-релизе.
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На выставке представят около 50 предметов из фондов Музея Победы, в числе которых будут личные вещи и предметы быта военнопленных, документы, в том числе списки узников, графические работы, книги, фотографии. Экспонаты расскажут не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом.
В экспозицию войдут предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Посетители музея увидят фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, коллекцию работ художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва, набор открыток "Oswiecim" из музея "Аушвиц-Биркенау" в Польше, памятные медали и плакетки к годовщинам освобождения Освенцима.
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Еще один раздел выставки "Освенцим. Правда" будет посвящен маршалу Коневу, где посетители смогут увидеть пальто 1940-х годов, принадлежавшее военачальнику, его личный портфель, карандаши, очки в футляре, а также архивные фотографии.
Выставка будет открыта до 24 февраля.
Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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