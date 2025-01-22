В Музее Победы откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима
В Музее Победы 24 января откроется выставка к 80-летию освобождения Освенцима
Концентрационный лагерь Освенцим на территории Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выставка "Освенцим. Правда" к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря откроется в Музее Победы 24 января, сообщили в его пресс-службе.
"Двадцать четвертого января в Музее Победы откроется выставка "Освенцим. Правда". Экспозиция приурочена к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим", - говорится в пресс-релизе.
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На выставке представят около 50 предметов из фондов Музея Победы, в числе которых будут личные вещи и предметы быта военнопленных, документы, в том числе списки узников, графические работы, книги, фотографии. Экспонаты расскажут не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом.
В экспозицию войдут предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Посетители музея увидят фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, коллекцию работ художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва, набор открыток "Oswiecim" из музея "Аушвиц-Биркенау" в Польше, памятные медали и плакетки к годовщинам освобождения Освенцима.
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Еще один раздел выставки "Освенцим. Правда" будет посвящен маршалу Коневу, где посетители смогут увидеть пальто 1940-х годов, принадлежавшее военачальнику, его личный портфель, карандаши, очки в футляре, а также архивные фотографии.
Выставка будет открыта до 24 февраля.
Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.