https://ria.ru/20250122/msp-1995002881.html

Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек

Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2025

Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек

Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек без учета самозанятых на конец прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:41:00+03:00

2025-01-22T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек без учета самозанятых на конец прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, оборот всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в регионе, составил более 10 миллиардов рублей с приростом на 12,9%. Популярностью среди предпринимателей региона пользуется цифровая платформа МСП.РФ. В прошлом году субъектам МСП и самозанятым гражданам было оказано более 830 услуг, также через платформу поступило 273 заявки на региональные меры поддержки. По словам заместителя министра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик, за девять месяцев прошлого года объем кредитования "зонтичных" поручительств АО "Корпорация МСП" составил 583 миллиона рублей. Цели кредитования были - инвестиции, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Также льготной программой кредитования воспользовался 61 заявитель на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, камчатский край