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Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2025
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Твой бизнес
 
16:41 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/msp-1995002881.html
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек - РИА Новости, 22.01.2025
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек без учета самозанятых на конец прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:41:00+03:00
2025-01-22T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек без учета самозанятых на конец прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, оборот всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в регионе, составил более 10 миллиардов рублей с приростом на 12,9%. Популярностью среди предпринимателей региона пользуется цифровая платформа МСП.РФ. В прошлом году субъектам МСП и самозанятым гражданам было оказано более 830 услуг, также через платформу поступило 273 заявки на региональные меры поддержки. По словам заместителя министра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик, за девять месяцев прошлого года объем кредитования "зонтичных" поручительств АО "Корпорация МСП" составил 583 миллиона рублей. Цели кредитования были - инвестиции, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Также льготной программой кредитования воспользовался 61 заявитель на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, россия, камчатский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Россия, Камчатский край
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек

Оборот юрлиц и ИП в Камчатском крае составил более 10 миллиардов рублей

© iStock.com / AaronAmatДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© iStock.com / AaronAmat
Девушка-предприниматель упаковывает товар
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек без учета самозанятых на конец прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, оборот всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в регионе, составил более 10 миллиардов рублей с приростом на 12,9%.
Город Барнаул, Алтайский край - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год
13:29
Популярностью среди предпринимателей региона пользуется цифровая платформа МСП.РФ. В прошлом году субъектам МСП и самозанятым гражданам было оказано более 830 услуг, также через платформу поступило 273 заявки на региональные меры поддержки.
По словам заместителя министра экономического развития Камчатского края Инги Мандрик, за девять месяцев прошлого года объем кредитования "зонтичных" поручительств АО "Корпорация МСП" составил 583 миллиона рублей. Цели кредитования были - инвестиции, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Также льготной программой кредитования воспользовался 61 заявитель на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.
 
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