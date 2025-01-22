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В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства - РИА Новости, 22.01.2025
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17:03 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/moskva-1995009313.html
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства
Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:03:00+03:00
2025-01-22T17:03:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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гасан гасангаджиев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Так, команда службы сервиса в 2024 году выполнила более 90 тысяч заявок жителей столицы. Самыми востребованными услугами у москвичей традиционно остаются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева. Отмечается, что службу сервиса по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году для обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в домах. Сейчас там работают более 100 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки жителей столицы, которые, в свою очередь, обрабатывают 30 операторов диспетчерской. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в соответствии с законом замену и ремонт газового оборудования имеет право выполнять только специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием в доме. Самостоятельно заменять это оборудование владельцу жилья нельзя", - добавляется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гасан Гасангаджиев, Мосгаз
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства

Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Горелка газовой плиты
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Так, команда службы сервиса в 2024 году выполнила более 90 тысяч заявок жителей столицы. Самыми востребованными услугами у москвичей традиционно остаются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.
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Отмечается, что службу сервиса по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году для обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в домах. Сейчас там работают более 100 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки жителей столицы, которые, в свою очередь, обрабатывают 30 операторов диспетчерской.
"В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в соответствии с законом замену и ремонт газового оборудования имеет право выполнять только специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием в доме. Самостоятельно заменять это оборудование владельцу жилья нельзя", - добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваГасан ГасангаджиевМосгаз
 
 
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