https://ria.ru/20250122/moskva-1995009313.html
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства
Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:03:00+03:00
2025-01-22T17:03:00+03:00
2025-01-22T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Так, команда службы сервиса в 2024 году выполнила более 90 тысяч заявок жителей столицы. Самыми востребованными услугами у москвичей традиционно остаются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева. Отмечается, что службу сервиса по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году для обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в домах. Сейчас там работают более 100 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки жителей столицы, которые, в свою очередь, обрабатывают 30 операторов диспетчерской. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в соответствии с законом замену и ремонт газового оборудования имеет право выполнять только специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием в доме. Самостоятельно заменять это оборудование владельцу жилья нельзя", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250122/spetstehnika-1995002547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гасан Гасангаджиев, Мосгаз
В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства
Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Так, команда службы сервиса в 2024 году выполнила более 90 тысяч заявок жителей столицы. Самыми востребованными услугами у москвичей традиционно остаются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.
Отмечается, что службу сервиса по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году для обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в домах. Сейчас там работают более 100 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки жителей столицы, которые, в свою очередь, обрабатывают 30 операторов диспетчерской.
"В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в соответствии с законом замену и ремонт газового оборудования имеет право выполнять только специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием в доме. Самостоятельно заменять это оборудование владельцу жилья нельзя", - добавляется в сообщении.