https://ria.ru/20250122/moskva-1995009313.html

В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства

В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства - РИА Новости, 22.01.2025

В Москве более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства

Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:03:00+03:00

2025-01-22T17:03:00+03:00

2025-01-22T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 90 тысяч услуг оказали специалисты газового хозяйства Москвы в 2024 году, самыми востребованными были ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Так, команда службы сервиса в 2024 году выполнила более 90 тысяч заявок жителей столицы. Самыми востребованными услугами у москвичей традиционно остаются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева. Отмечается, что службу сервиса по ремонту внутридомового газового оборудования создали в 2011 году для обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в домах. Сейчас там работают более 100 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки жителей столицы, которые, в свою очередь, обрабатывают 30 операторов диспетчерской. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что в соответствии с законом замену и ремонт газового оборудования имеет право выполнять только специализированная организация, которая занимается техническим обслуживанием в доме. Самостоятельно заменять это оборудование владельцу жилья нельзя", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250122/spetstehnika-1995002547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз