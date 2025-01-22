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В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании" - РИА Новости, 22.01.2025
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16:20 22.01.2025 (обновлено: 16:58 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/moskva-1994998508.html
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании"
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании" - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании"
Пресненский суд Москвы арестовал за хулиганство мужчину, который в ходе конфликта стрелял из пистолета в воздух возле ресторана "Кофемания" в центре столицы. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал за хулиганство мужчину, который в ходе конфликта стрелял из пистолета в воздух возле ресторана "Кофемания" в центре столицы. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исамбекова Джалила Рашидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), на срок 1 месяц 10 суток", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, в ноябре возле ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице между двумя посетителями произошел конфликт. На улице один из мужчин "грубо нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу", и произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, после чего оба скрылись с места происшествия. Предварительно, никто не пострадал. Именно в "Кофемании" на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ударивших стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получивших реальный срок.
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происшествия, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании"

Суд арестовал мужчину, стрелявшего из пистолета в воздух у ресторана "Кофемания"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжалил Исамбеков в Пресненском районном суде города Москвы
Джалил Исамбеков в Пресненском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джалил Исамбеков в Пресненском районном суде города Москвы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал за хулиганство мужчину, который в ходе конфликта стрелял из пистолета в воздух возле ресторана "Кофемания" в центре столицы.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исамбекова Джалила Рашидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), на срок 1 месяц 10 суток", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, в ноябре возле ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице между двумя посетителями произошел конфликт. На улице один из мужчин "грубо нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу", и произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, после чего оба скрылись с места происшествия. Предварительно, никто не пострадал.
Именно в "Кофемании" на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ударивших стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получивших реальный срок.
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