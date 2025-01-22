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В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании"

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании" - РИА Новости, 22.01.2025

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего у "Кофемании"

Пресненский суд Москвы арестовал за хулиганство мужчину, который в ходе конфликта стрелял из пистолета в воздух возле ресторана "Кофемания" в центре столицы. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:20:00+03:00

2025-01-22T16:20:00+03:00

2025-01-22T16:58:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал за хулиганство мужчину, который в ходе конфликта стрелял из пистолета в воздух возле ресторана "Кофемания" в центре столицы. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исамбекова Джалила Рашидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), на срок 1 месяц 10 суток", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, в ноябре возле ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице между двумя посетителями произошел конфликт. На улице один из мужчин "грубо нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу", и произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, после чего оба скрылись с места происшествия. Предварительно, никто не пострадал. Именно в "Кофемании" на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ударивших стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получивших реальный срок.

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происшествия, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)