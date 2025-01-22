https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html

В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей

В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей - РИА Новости, 22.01.2025

В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей

Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:34:00+03:00

2025-01-22T10:34:00+03:00

2025-01-22T10:34:00+03:00

происшествия

россия

ирина волк

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - сказала она. По ее словам, полиция задержала подозреваемого в одном из аэропортов столицы. Следствие выяснило, что он выносил наличные из банковского хранилища по частям, причем последнюю партию в размере 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован.

https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ирина волк