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В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей - РИА Новости, 22.01.2025
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10:34 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей
Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:34:00+03:00
2025-01-22T10:34:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - сказала она. По ее словам, полиция задержала подозреваемого в одном из аэропортов столицы. Следствие выяснило, что он выносил наличные из банковского хранилища по частям, причем последнюю партию в размере 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован.
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происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей

В Москве задержали сотрудника банка, укравшего из ячейки 180 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - сказала она.
По ее словам, полиция задержала подозреваемого в одном из аэропортов столицы. Следствие выяснило, что он выносил наличные из банковского хранилища по частям, причем последнюю партию в размере 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован.
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