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В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей - РИА Новости, 22.01.2025
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей
Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:34:00+03:00
2025-01-22T10:34:00+03:00
2025-01-22T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник столичного банка украл из ячейки около 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту, полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудник московского отделения банка воспользовался служебным положением и украл из банковской ячейки порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих клиенту. Когда работники финансово-кредитного учреждения обнаружили пропажу, они обратились в полицию", - сказала она. По ее словам, полиция задержала подозреваемого в одном из аэропортов столицы. Следствие выяснило, что он выносил наличные из банковского хранилища по частям, причем последнюю партию в размере 35 миллионов рублей конвертировал в криптовалюту. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант арестован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
В Москве сотрудник банка украл из ячейки 180 миллионов рублей
В Москве задержали сотрудника банка, укравшего из ячейки 180 миллионов рублей