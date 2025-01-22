https://ria.ru/20250122/moskva-1994923530.html

Названы популярные нетипичные места для заключения брака в Москве

Названы популярные нетипичные места для заключения брака в Москве - РИА Новости, 22.01.2025

Названы популярные нетипичные места для заключения брака в Москве

В 2024 году на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" было создано свыше 12 тысяч новых семей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:21:00+03:00

2025-01-22T09:21:00+03:00

2025-01-22T09:21:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В 2024 году на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" было создано свыше 12 тысяч новых семей, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня традиционное восприятие ЗАГСов изменилось. Теперь это не просто государственные учреждения, а место, где молодожены могут создать свои неповторимые воспоминания. В прошлом году свыше 12 тысяч пар зарегистрировали свой брак в необычных местах столицы в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", – рассказала Ракова. Она отметила, что самой популярной площадкой проекта в 2024 году стал особняк Спиридонова, там было создано около 1350 новых семей – каждая десятая пара проекта. Второй по популярности площадкой стала башня Око, где заключили брак 1250 пар. Свыше 950 пар заключили брак в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно", около 800 поженились на фоне Красной площади в гостинице "Националь". "Более того, для города крайне важно, чтобы каждый имел возможность создать семью независимо от обстоятельств. Поэтому столичные ЗАГСы готовы поддержать пары, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: в исключительных случаях молодоженам предлагают регистрацию брака на дому, в больнице. В 2024 году было проведено более 100 таких церемоний бракосочетания", - подчеркнула заммэра.

https://ria.ru/20250101/gosposhlina-1992199881.html

https://ria.ru/20241112/zags-1983215311.html

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общество, москва, анастасия ракова