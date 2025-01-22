https://ria.ru/20250122/moshennichestvo-1994907613.html

Эксперт рассказал о популярных схемах мошеннического обмана детей в играх

Эксперт рассказал о популярных схемах мошеннического обмана детей в играх - РИА Новости, 22.01.2025

Эксперт рассказал о популярных схемах мошеннического обмана детей в играх

Самые распространенные сценарии мошеннического обмана детей в играх связаны с внутриигровой валютой - например, мошенники предлагают ребенку получить ее... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T04:51:00+03:00

2025-01-22T04:51:00+03:00

2025-01-22T04:51:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самые распространенные сценарии мошеннического обмана детей в играх связаны с внутриигровой валютой - например, мошенники предлагают ребенку получить ее бесплатно, но через телефон родителей, с помощью которого нужно сделать якобы возвратные переводы или сфотографировать банковскую карточку, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Наиболее распространенная схема - когда мошенники предлагают ребенку бесплатно получить игровую валюту, но для этого его просят совершить несколько действий с телефона взрослых. Например, сделать перевод в банковском приложении, который злоумышленники обещают потом вернуть, сфотографировать банковскую карту родителей, а затем отправить СМС, которое пришло на телефон мамы или папы", - сказал Морев. Злоумышленники притворяются крупными блогерами и втираются в доверие ребенка, после чего предлагают "бесплатно" получить внутриигровую валюту. Потом они звонят через мессенджеры, чтобы узнать данные банковских карт. "Также мошенники создают поддельные игры, отправляют на почту или в мессенджер сообщения якобы от администрации приложения. В таких письмах предлагают ребенку секретные версии игры, эксклюзивный контент и другие привлекательные опции. Например, ребёнок может подписаться на услугу, думая, что она бесплатна, а затем родители обнаруживают ежемесячные списания", - предупредил Морев. Эксперт отметил, что родителям важно защитить детей от мошенников. Для того, чтобы обеспечить максимально безопасное цифровое пространство, следует использовать платформы с дополнительными инструментами защиты, такими как детский режим - он помогает ограничивать доступ к неподходящему контенту, установить пароль на покупки. И при попытке совершить оплату родители получат уведомление и смогут оперативно отреагировать. Кроме этого, важно проверять приложения, которые использует ребёнок, обращая внимание на рейтинги и отзывы. Взрослым стоит разговаривать об угрозах в сети и обучать правилам безопасного поведения в интернете, а также объяснять, что приложения надо скачивать из официального магазина. "Важно регулярно обновлять приложения и системы безопасности на устройствах, чтобы защититься от уязвимостей. Ограничивайте доступ к программам, позволяя детям играть только в проверенные и рекомендованные игры. Разговаривайте с детьми о правилах безопасности: объясните, что нельзя вводить данные банковских карт или делиться личной информацией в интернете", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html

https://ria.ru/20250117/moshennichestvo-1994104053.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии