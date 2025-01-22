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Мосгорсуд приговорил россиянина к 17 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 22.01.2025
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17:10 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/mosgorsud-1995011618.html
Мосгорсуд приговорил россиянина к 17 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил россиянина к 17 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 22.01.2025
Мосгорсуд приговорил россиянина к 17 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:10:00+03:00
2025-01-22T17:10:00+03:00
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд признал Шатресова Дмитрия Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, с ограничением свободы на срок 1 год", - рассказал собеседник агентства. При этом, как следует из картотеки столичных судебных дел, изначально Шатресов был арестован по уголовному делу о установлении и поддержании гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Подробности не разглашаются из-за секретных сведений в материалах дела.
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд приговорил россиянина к 17 годам колонии за госизмену

Суд в Москве приговорил россиянина Шатресова к 17 годам колонии за госизмену

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДмитрий Шатресов в Московском городском суде
Дмитрий Шатресов в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Дмитрий Шатресов в Московском городском суде
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд признал Шатресова Дмитрия Аркадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, с ограничением свободы на срок 1 год", - рассказал собеседник агентства.
При этом, как следует из картотеки столичных судебных дел, изначально Шатресов был арестован по уголовному делу о установлении и поддержании гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Подробности не разглашаются из-за секретных сведений в материалах дела.
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