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В Молдавии железнодорожники пригрозили протестами из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 22.01.2025
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20:53 22.01.2025 (обновлено: 20:59 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/moldaviya-1995041831.html
В Молдавии железнодорожники пригрозили протестами из-за долгов по зарплате
В Молдавии железнодорожники пригрозили протестами из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 22.01.2025
В Молдавии железнодорожники пригрозили протестами из-за долгов по зарплате
Профсоюз железнодорожников Молдавии заявил, что готов организовать акции протеста в случае, если власти республики до конца января не найдут решение проблемы с... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:53:00+03:00
2025-01-22T20:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Профсоюз железнодорожников Молдавии заявил, что готов организовать акции протеста в случае, если власти республики до конца января не найдут решение проблемы с задолженностями по зарплатам в отрасли, которые превышают 10 миллионов долларов. Предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по заработным платам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. "Федерация профсоюзов железнодорожников Республики Молдова объявляет о том, что с февраля этого года она организует манифестации и забастовки перед зданиями парламента, правительства, администрации президента, а также во всех восьми железнодорожных узлах страны, чтобы потребовать немедленного решения проблемы задолженности по заработной плате, которая в 2024 году составила более 190 миллионов леев (свыше 10 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной конфедерации профсоюзов Молдавии. Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан сообщил, что организация акций протеста обсуждалась на заседании совета федерации, а информация о проблемах, с которыми сталкиваются железнодорожники, доведены до сведения председателя комиссии экономики, бюджета и финансов парламента Раду Мариана. "Рабочим больше нечего есть, нечем платить по счетам, одевать и обувать детей. У них больше нет средств отправлять своих детей в школу, чтобы они учились. Если до конца января не будут найдены конкретные решения по выплате задолженности по зарплате, то со следующего месяца мы организуем акции протеста по всей стране. Мы не остановимся, пока нас не услышат власти этого государства", - уточнил Запорожан. Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев — Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить ряд железнодорожных рейсов.
https://ria.ru/20241227/uvolneniya-1991758922.html
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в мире, жкх, молдавия, украина, кишинев, дорин речан, евросоюз
В мире, ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Дорин Речан, Евросоюз
В Молдавии железнодорожники пригрозили протестами из-за долгов по зарплате

Профсоюз железнодорожников Молдавии заявил о долге по зарплате в 10 млн долларов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста в Кишиневе
Сотрудники полиции и участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Сотрудники полиции и участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Профсоюз железнодорожников Молдавии заявил, что готов организовать акции протеста в случае, если власти республики до конца января не найдут решение проблемы с задолженностями по зарплатам в отрасли, которые превышают 10 миллионов долларов.
Предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по заработным платам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор.
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"Федерация профсоюзов железнодорожников Республики Молдова объявляет о том, что с февраля этого года она организует манифестации и забастовки перед зданиями парламента, правительства, администрации президента, а также во всех восьми железнодорожных узлах страны, чтобы потребовать немедленного решения проблемы задолженности по заработной плате, которая в 2024 году составила более 190 миллионов леев (свыше 10 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной конфедерации профсоюзов Молдавии.
Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан сообщил, что организация акций протеста обсуждалась на заседании совета федерации, а информация о проблемах, с которыми сталкиваются железнодорожники, доведены до сведения председателя комиссии экономики, бюджета и финансов парламента Раду Мариана.
"Рабочим больше нечего есть, нечем платить по счетам, одевать и обувать детей. У них больше нет средств отправлять своих детей в школу, чтобы они учились. Если до конца января не будут найдены конкретные решения по выплате задолженности по зарплате, то со следующего месяца мы организуем акции протеста по всей стране. Мы не остановимся, пока нас не услышат власти этого государства", - уточнил Запорожан.
Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев — Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить ряд железнодорожных рейсов.
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