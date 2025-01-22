Партия социалистов Молдавии обвинила власти в преследовании перед выборами
Молдавская Партия социалистов обвинила власти страны в преследовании оппозиции
© Sputnik / Михай Карауш
Ситуация в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Молдавская Партия социалистов заявила, что власти республики преследуют ее как основную оппозиционную силу, используя правоохранительные органы для давления и дискредитации политформирования накануне парламентских выборов.
В партии отметили, что молдавские власти вернулись к уголовному делу, начатому еще в начале 2019 году, и требуют документы о финансировании партии и ее электоральных кампаний, связанных с периодом 2011–2014 годов.
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"Власть Республики Молдова, утратив контроль над ситуацией в стране и продемонстрировав полную неспособность управлять государством в условиях кризиса, продолжает преследование основной оппозиционной силы – Партии социалистов. Это явная попытка устранить реальную альтернативу действующему режиму, который боится потерпеть сокрушительное поражение на предстоящих выборах. В своем отчаянном желании удержать власть, правящий режим прибегает к грязным методам, используя подконтрольные правоохранительные органы для давления и дискредитации нашей партии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
В политформировании заявляют, что подобные действия – не что иное, как агония власти, которая осознает свою некомпетентность и отсутствие доверия граждан. "Партия социалистов уже проходила через преследования со стороны олигархического режима и одержала победу. Мы победим и нынешний антинародный, недемократичный режим", - подчеркивается в сообщении.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года.
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