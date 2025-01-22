https://ria.ru/20250122/mironov-1994900430.html

Миронов предложил освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Миронов предложил освободить сирот от оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 22.01.2025

Миронов предложил освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут в Думу законопроект, которым предлагается освободить... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:19:00+03:00

2025-01-22T01:19:00+03:00

2025-01-22T01:19:00+03:00

общество

сергей миронов

галина хованская

госдума рф

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут в Думу законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Учитывая, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, многие из них не имеют постоянного источника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать жилищные услуги, законопроектом… дети-сироты освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случае признания их малоимущими в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, после достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают от государства жилье, что решает их главную проблему, так как они обретают крышу над головой. Однако сироты часто испытывают большие трудности с социальной адаптацией, не могут устроиться на работу и не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем у многих из них возникают проблемы с оплатой коммуналки, отметил он. "Конечно же, было бы правильно на какое-то время освободить их от этих платежей", - сказал он. Лидер эсеров напомнил, что на данный момент законодательством такая возможность не предусмотрена. По его словам, ранее этот вопрос попыталось решить министерство образования и науки, рекомендовав регионам освободить детей-сирот от внесения платы за пользование жилыми помещениями, но проблема так и не была устранена. "Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает вернуться к этой проблеме и наконец-то освободить детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Такую льготу предлагаю предоставлять после признания сирот малоимущими", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20241031/gosduma-1981026105.html

https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, галина хованская, госдума рф