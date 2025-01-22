https://ria.ru/20250122/mintrud-1994946471.html
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже - РИА Новости, 22.01.2025
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже
Министерство труда подготовило проект, который позволит учитывать в страховом стаже более шести лет по уходу за детьми, он опубликован на сайте проектов... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:01:00+03:00
2025-01-22T12:01:00+03:00
2025-01-22T13:22:00+03:00
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство труда подготовило проект, который позволит учитывать в страховом стаже более шести лет по уходу за детьми, он опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях", — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.При этом вышедшие на пенсию многодетные родители также смогут обратиться в СФР за перерасчетом, когда закон начнет действовать.Помимо этого, проект увеличит финансовую поддержку удостоенных звания "Мать-героиня" женщин — они будут ежемесячно получать выплаты как Герои Труда.
https://ria.ru/20241101/kotyakov-1981421518.html
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже
Минтруд РФ: все периоды отпуска по уходу за ребенком учтут в страховом стаже