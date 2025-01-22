https://ria.ru/20250122/minekonomiki-1994917223.html

В МЭР рассказали о проекте по росту производительности труда

В МЭР рассказали о проекте по росту производительности труда - РИА Новости, 22.01.2025

В МЭР рассказали о проекте по росту производительности труда

Реализация мер из нового федерального проекта по повышению производительности труда перекроет порядка 10% кадрового дефицита в России к 2030 году, выразил... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:22:00+03:00

2025-01-22T08:22:00+03:00

2025-01-22T08:22:00+03:00

экономика

россия

мурат керефов

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Реализация мер из нового федерального проекта по повышению производительности труда перекроет порядка 10% кадрового дефицита в России к 2030 году, выразил уверенность в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Мурат Керефов. В новой конфигурации национальных проектов России не будет отдельного по производительности труда, но соответствующий федеральный проект войдет в состав нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития в 2030 году производительность труда в России должна вырасти на 20,7% к уровню 2023 года. "По нашим оценкам, работа в рамках нового федерального проекта по повышению производительности труда перекроет порядка 10% от кадрового дефицита в России к 2030 году", - сказал Керефов. Он напомнил, что прежде нацпроект действовал на конкретных предприятиях, где было реализовано более 6 тысяч индивидуальных проектов по повышению производительности труда. "Это позволило не только увеличить финансовые показатели - прибыль 5,5 тысячи компаний выросла на 434 миллиарда рублей - но и снизить нагрузку на рынок труда примерно на 130 тысяч человек. То есть столько сотрудников предприятиям пришлось бы дополнительно нанять, чтобы увеличить выпуск продукции без повышения производительности", - пояснил он. Однако, по его словам, дальнейшее расширение адресной работы с производительностью труда ограничено. "Для этого просто не хватит экспертов по производственным системам, которые смогли бы ездить по предприятиям и работать с коллективами. Поэтому упор будет сделан на снижение административных барьеров, которые мешают росту производительности труда. Это невозможно сделать без участия профильных министерств, они будут оценивать и разрабатывать меры поддержки, необходимые для каждого сектора экономики. Такой центр компетенций будет создан в каждом министерстве", - добавил Керефов. Он указал, что для стимуляции роста производительности труда предстоит скорректировать нормативные акты, технические регламенты и требования, проанализировать приоритеты развития отраслей экономики.

https://ria.ru/20241021/gospodderzhka-1979096719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, мурат керефов