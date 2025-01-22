https://ria.ru/20250122/mid-1994936054.html

В МИД Китая прокомментировали тарифные угрозы Трампа

В МИД Китая прокомментировали тарифные угрозы Трампа - РИА Новости, 22.01.2025

В МИД Китая прокомментировали тарифные угрозы Трампа

Китай всегда решительно защищать свои национальные интересы, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя угрозы... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:46:00+03:00

2025-01-22T10:46:00+03:00

2025-01-22T10:46:00+03:00

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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Китай всегда решительно защищать свои национальные интересы, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы в отношении КНР. Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетического опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. "Китай всегда решительно защищает национальные интересы", - сказала Мао Нин, добавив, что "победителей в тарифных войнах не бывает". Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, мао нин, дональд трамп