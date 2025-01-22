https://ria.ru/20250122/merts-1994919729.html

В Германии рассчитывают, что Трамп станет интересным партнером для Европы

В Германии рассчитывают, что Трамп станет интересным партнером для Европы - РИА Новости, 22.01.2025

В Германии рассчитывают, что Трамп станет интересным партнером для Европы

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассчитывает, что... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:49:00+03:00

2025-01-22T08:49:00+03:00

2025-01-22T08:49:00+03:00

сша

германия

европа

дональд трамп

фридрих мерц

стефан сежурне

хдс/хсс

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754893_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1a83f1def03db3ad8f6a92d1bbc85f0e.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассчитывает, что президент США Дональд Трамп станет интересным партнером для стран Европы и будет готов заключать с ними сделки. "Думаю, он (Трамп - ред.) будет для нас интересным партнером. Я думаю, он будет готов заключать сделки и с европейцами. Он умеет заключать сделки, так что давайте подумаем, что мы можем предложить", - сказал Мерц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит немецкий телеканал ZDF. В качестве тем для возможных переговоров с Трампом Мерц назвал импорт сжиженного газа и вооружений из США, так как, по его словам, европейская оборонная промышленность "недостаточно сильна". "Если мы уже вынуждены импортировать военное оборудование из США, почему бы нам не объединить наши закупки на европейском уровне? Мы можем так много сделать на европейском направлении", - отметил Мерц. Ранее вице-председатель Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз рассматривает сделку с Вашингтоном о росте инвестиций в американский ВПК в обмен на то, что не будет начата "торговая война" с Евросоюзом. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994851346.html

сша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, германия, европа, дональд трамп, фридрих мерц, стефан сежурне, хдс/хсс, еврокомиссия, евросоюз, в мире