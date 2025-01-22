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Меняйло прокомментировал инцидент на дороге с участием своего сына - РИА Новости, 22.01.2025
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22:54 22.01.2025 (обновлено: 23:05 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/menjajlo-1995049761.html
Меняйло прокомментировал инцидент на дороге с участием своего сына
Меняйло прокомментировал инцидент на дороге с участием своего сына - РИА Новости, 22.01.2025
Меняйло прокомментировал инцидент на дороге с участием своего сына
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что сотрудники ДПС останавливали автомобиль его сына и невестки для проверки документов, ситуация была... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:54:00+03:00
2025-01-22T23:05:00+03:00
авто
сергей меняйло
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что сотрудники ДПС останавливали автомобиль его сына и невестки для проверки документов, ситуация была урегулирована на месте и произошла еще полгода назад. "В сети начало распространяться видео инцидента, который произошел с моим сыном и невесткой полгода назад. Да, это бытовой инцидент, который произошел на дороге, когда сотрудники МВД остановили для проверки документов машину с неместным регионом. После проверки документов предложили открыть багажник", - сказал Меняйло на видео в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что видео инцидента, который произошел полгода назад, опубликовали только сейчас. "Я не оправдываю как человек своего сына или невестку, не оправдываю и не обвиняю сотрудников, которые были на дороге. Но самый интересный вопрос-то другой, полгода прошло, и закрытое видео слилось в сеть. Ну, наверное, есть какие-то заинтересованные силы. Но это пускай остается на совести каждого", - добавил глава республики. Меняйло добавил, что никто из сотрудников полиции, участвовавших в ситуации, уволен не был, так как сотрудники исполняли свои служебные обязанности. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где мужчина, представившийся сыном главы Северной Осетии, отказался от досмотра машины. Он также указал, что его брат работает в ФСБ. Пассажиркой оказалась девушка, заявившая, что ее фамилия Меняйло. Непристегнутый ремень безопасности она объяснила плохим самочувствием. По словам девушки, ее укачивает от пристегнутого ремня. Она также утверждала, что госномера автомобиля "закрыты по линии ФСО".
https://ria.ru/20240913/menyaylo-1972576911.html
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авто, сергей меняйло, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Авто, Сергей Меняйло, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Меняйло прокомментировал инцидент на дороге с участием своего сына

Меняйло подтвердил, что сотрудники ДПС останавливали его сына полгода назад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что сотрудники ДПС останавливали автомобиль его сына и невестки для проверки документов, ситуация была урегулирована на месте и произошла еще полгода назад.
«
"В сети начало распространяться видео инцидента, который произошел с моим сыном и невесткой полгода назад. Да, это бытовой инцидент, который произошел на дороге, когда сотрудники МВД остановили для проверки документов машину с неместным регионом. После проверки документов предложили открыть багажник", - сказал Меняйло на видео в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что видео инцидента, который произошел полгода назад, опубликовали только сейчас.
"Я не оправдываю как человек своего сына или невестку, не оправдываю и не обвиняю сотрудников, которые были на дороге. Но самый интересный вопрос-то другой, полгода прошло, и закрытое видео слилось в сеть. Ну, наверное, есть какие-то заинтересованные силы. Но это пускай остается на совести каждого", - добавил глава республики.
Меняйло добавил, что никто из сотрудников полиции, участвовавших в ситуации, уволен не был, так как сотрудники исполняли свои служебные обязанности.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, где мужчина, представившийся сыном главы Северной Осетии, отказался от досмотра машины. Он также указал, что его брат работает в ФСБ. Пассажиркой оказалась девушка, заявившая, что ее фамилия Меняйло. Непристегнутый ремень безопасности она объяснила плохим самочувствием. По словам девушки, ее укачивает от пристегнутого ремня. Она также утверждала, что госномера автомобиля "закрыты по линии ФСО".
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