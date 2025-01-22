https://ria.ru/20250122/mazut-1995040518.html
Очистку тяжелой техникой у кормы танкера "Волгонефть-239" завершили
Очистку тяжелой техникой у кормы танкера "Волгонефть-239" завершили - РИА Новости, 22.01.2025
Очистку тяжелой техникой у кормы танкера "Волгонефть-239" завершили
Очистка тяжелой техникой в районе севшей на мель в Черном море кормы "Волгонефть-239" завершена, спасатели продолжают сбор мазута с помощью лопат и мешков,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:33:00+03:00
2025-01-22T20:33:00+03:00
2025-01-22T20:34:00+03:00
происшествия
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россия
черное море
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Очистка тяжелой техникой в районе севшей на мель в Черном море кормы "Волгонефть-239" завершена, спасатели продолжают сбор мазута с помощью лопат и мешков, сообщил старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Олег Максимов. "На месте ЧС нет уже места, где мазут можно было бы убрать с помощью тяжелой техники. Но есть загрязнённый участок береговой линии, который нуждается в очистке. Группа наших спасателей из пяти человек работает на месте. С помощью лопат и мешков грузят загрязненный грунт в мешки и очищают береговую линию", - рассказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, черное море, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Россия, Черное море, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Очистку тяжелой техникой у кормы танкера "Волгонефть-239" завершили
Мазут у "Волгонефть-239" убирают лопатами, очистку тяжелой техникой завершили