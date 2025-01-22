https://ria.ru/20250122/mazut-1995005865.html

Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута

Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута - РИА Новости, 22.01.2025

Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута

Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:54:00+03:00

2025-01-22T16:54:00+03:00

2025-01-22T17:01:00+03:00

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

керченский пролив

тамань (станица)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали, сообщили в Минтрансе РФ."По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html

россия

керченский пролив

тамань (станица)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Процесс откачки мазута из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" Из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута, сообщил Минтранс. Завершить работы планируется к концу января. 2025-01-22T16:54 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), керченский пролив, тамань (станица)