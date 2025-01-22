https://ria.ru/20250122/mazut-1995005865.html
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута - РИА Новости, 22.01.2025
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:54:00+03:00
2025-01-22T16:54:00+03:00
2025-01-22T17:01:00+03:00
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
керченский пролив
тамань (станица)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали, сообщили в Минтрансе РФ."По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html
россия
керченский пролив
тамань (станица)
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7 495 645-6601
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Процесс откачки мазута из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239"
Из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута, сообщил Минтранс. Завершить работы планируется к концу января.
2025-01-22T16:54
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PT0M28S
РИА Новости
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россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), керченский пролив, тамань (станица)
Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Керченский пролив, Тамань (станица)
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
Минтранс: половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239", откачали