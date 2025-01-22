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В Крыму выявили три пятна мазута - РИА Новости, 22.01.2025
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11:07 22.01.2025 (обновлено: 11:48 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/mazut-1994938876.html
В Крыму выявили три пятна мазута
В Крыму выявили три пятна мазута - РИА Новости, 22.01.2025
В Крыму выявили три пятна мазута
Три небольших пятна мазута выявили в Крыму, их ликвидируют в течение дня, ситуация контролируемая, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:07:00+03:00
2025-01-22T11:48:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
ленинский район
владимир константинов
керченский пролив
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Три небольших пятна мазута выявили в Крыму, их ликвидируют в течение дня, ситуация контролируемая, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Сегодня у нас три небольших пятна. С ними работают, и уже в течение дня они будут ликвидированы. Ситуация контролируемая", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".В частности, по его словам, два небольших пятна обнаружено на побережье Ленинского района в восточной части полуострова, одно - в акватории моря.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
https://ria.ru/20250122/krym-1994926769.html
ленинский район
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, ленинский район, владимир константинов, керченский пролив, россия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Ленинский район, Владимир Константинов, Керченский пролив, Россия
В Крыму выявили три пятна мазута

В Крыму выявили три пятна мазута, их ликвидируют в течение дня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Три небольших пятна мазута выявили в Крыму, их ликвидируют в течение дня, ситуация контролируемая, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Сегодня у нас три небольших пятна. С ними работают, и уже в течение дня они будут ликвидированы. Ситуация контролируемая", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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В частности, по его словам, два небольших пятна обнаружено на побережье Ленинского района в восточной части полуострова, одно - в акватории моря.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияЛенинский районВладимир КонстантиновКерченский проливРоссия
 
 
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