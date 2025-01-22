https://ria.ru/20250122/mask-1994911949.html

"Курс на столкновение": в Штатах предупредили о конфликте Трампа и Маска

"Курс на столкновение": в Штатах предупредили о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 22.01.2025

"Курс на столкновение": в Штатах предупредили о конфликте Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп может вступить в конфликт с миллиардером Илоном Маском по поводу пошлин против Китая, такое мнение выразил американский журналист,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:38:00+03:00

2025-01-22T06:38:00+03:00

2025-01-22T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может вступить в конфликт с миллиардером Илоном Маском по поводу пошлин против Китая, такое мнение выразил американский журналист, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что Маск и Трамп ведут курс на столкновение <...> в какой-то момент, если Трамп настроен всерьез по поводу 60-процентных пошлин против Китая", — заявил он.По словам Хо, миллиардер уже показал, что готов активно влиять на американскую политику ради своих деловых интересов в Китае. В качестве примера он привел помощь Маска противникам спикера палаты представителей США Майка Джонсона при обсуждении проекта федерального бюджета США в декабре. Как отметил Хо, миллиардер успешно добился изъятия из проекта всяких ограничений на американские инвестиции в китайскую экономику."Поэтому если Трамп продолжит со своим: "Я займу жесткую позицию против Китая", то он натолкнется на Маска", — резюмировал экс-морпех.Во время обсуждения федерального бюджета США на 2025 год в декабре конгрессмены-демократы Джим Макговерн и Роза Делауро обвиняли владельца SpaceX в попытках "утопить" изначальный проект, предполагавший ограничения на американские инвестиции в экономику Китая. Маск в ответ назвал Делауро "ужасным созданием".Ранее в среду Трамп допустил повышение пошлин на китайские товары на десять процентов с 1 февраля из-за ситуации с контрабандой фентанила. Также он пригрозил ввести дополнительные 25-процентные пошлины против Мексики и Канады.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902392.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, илон маск