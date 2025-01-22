https://ria.ru/20250122/makron-1994900874.html

Макрон объявляет себя знаменосцем войны, заявил Пушков

Макрон объявляет себя знаменосцем войны, заявил Пушков - РИА Новости, 22.01.2025

Макрон объявляет себя знаменосцем войны, заявил Пушков

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно противопоставляет себя президенту США Дональду Трампу и фактически объявляет себя знаменосцем войны, заявил... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:30:00+03:00

2025-01-22T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно противопоставляет себя президенту США Дональду Трампу и фактически объявляет себя знаменосцем войны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В рамках западного альянса Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу... В то время как Трамп декларирует - пусть пока на словах, но всё же - курс на завершение войны, что еще раз подтвердил сегодня уже госсекретарь США Марко Рубио, Макрон объявляет себя ее знаменосцем", - написал Пушков. Таким образом он прокомментировал заявление Макрона о том, что конфликт на Украине не завершится "ни завтра, ни послезавтра" и о "проблеме", которую якобы представляет Россия для европейской безопасности. Рубио во вторник заявил, что стремление к завершению конфликта на Украине будет официальной политикой США. Макрон ранее говорил о необходимости пересмотра оборонной стратегии страны на фоне роста угроз на мировой арене и развития рисков. Он также призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы усилить ее, "когда придет время". В ноябре Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20250107/plan-1992748610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков, нато, в мире