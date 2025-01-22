https://ria.ru/20250122/litva-1994829751.html

Не проходной двор, а "маленькая крепость": Литва обиделась на Штаты

Не проходной двор, а "маленькая крепость": Литва обиделась на Штаты - РИА Новости, 22.01.2025

Не проходной двор, а "маленькая крепость": Литва обиделась на Штаты

Литва — это "маленькая крепость", в которой иностранным государствам сложно проводить разведывательные операции, считает министр иностранных дел Кястутис... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:00:00+03:00

2025-01-22T08:00:00+03:00

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Литва — это "маленькая крепость", в которой иностранным государствам сложно проводить разведывательные операции, считает министр иностранных дел Кястутис Будрис. Он назвал Вильнюс "одной из европейских столиц", где серьезно затруднены разведывательные операции враждебных стран. Министр позволил себе такое странное хвастовство в рамках полемики с западноевропейскими СМИ, которые до этого сообщали, что высокопоставленные чиновники США рассматривают Литву в качестве страны, в которой Россия располагает "значительными разведывательными возможностями". А такие обвинения из Вашингтона не просто неприятны для литовского слуха, но и потенциально угрожают Вильнюсу потерей статуса внутри корпоративной системы западных разведок. А это, в свою очередь, приводит в том числе и к потерям финансовым."Литва не является проходным двором для каждой агентуры. Следует подчеркнуть качество нашей разведывательной работы и важность контрразведки в общем для выявления подобных ситуаций, не забывая о том, что политики должны делать то же самое в области иностранных дел или обороны — адекватно реагировать на такую деятельность", — подчеркнул Будрис.Он возглавляет МИД около месяца. Присягу в сейме Кястутис Будрис принял только 12 декабря прошлого года. До этого он всю сознательную жизнь проработал в Департаменте государственной безопасности (ДГБ). Так что вроде бы должен знать, что говорить про разведку и контрразведку. Более того, карьера Будриса как будто списана с советских образцов: он пришел на службу в ДГБ в возрасте 22 лет сразу после окончания факультета международных отношений Вильнюсского университета на должность инспектора. Это самый низший ранг, примерно равный нашему оперативному сотруднику. То есть человек начинал по зову сердца с самых низов. Потом, правда, он попал на стажировку в США и Канаду, после чего его карьера пошла в гору невероятно стремительно. Уже через каких-то семь лет способный молодой человек становится советником по вопросам разведки и оборонной политики в администрации тогдашнего президента Дали Грибаускайте. Такое в Литве возможно только после стажировки в США и с их протежированием, даже если ты начинающий гений.Но сейчас, уже в должности главы МИД, Будрис предпочел отреагировать на обвинения из-за океана в наличии "проходного двора" для разведок в Вильнюсе в стиле "сами дураки". По его словам, другие страны сталкиваются с более серьезными проблемами, связанными с подобными угрозами. "Что касается контрразведки, то у нас есть более серьезные проблемы в других странах Европы — я не буду называть столицы", — указал Будрис европейцам на их место.Эта заочная перепалка иллюстрирует не только уровень шпиономании, которая овладела многими европейскими политиками, но и подковерную конкуренцию между несколькими спецслужбами за ресурсы и статус. США всегда традиционно ограничивали доступ к разведывательной информации для своих союзников в зависимости от их лояльности. Существует даже негласный рейтинг лояльных США разведок, в зависимости от которого определяется и уровень взаимодействия с ними. Например, безусловно "дружественными" в Европе считаются спецслужбы Нидерландов, Норвегии и Дании. Но даже в контактах с ними ЦРУ ограничивает, дозирует и фильтрует информацию, опасаясь утечек, а также чтобы не зазнавались и не начинали проводить собственные операции за спиной "старшего брата". В частности, ни при каких обстоятельствах не раскрывается источник той или иной информации, с которой американцы знакомят союзников. Учитывается только рейтинг самой информации — степень ее достоверности.Кроме того, некоторые страны или отдельные города используются в качестве станции, то есть места пребывания резидентуры. Такое допускается только в том случае, если местная спецслужба достаточно лояльна США и может технически обеспечить закрытость и безопасность американской станции.Некоторые страны и их спецслужбы давно пребывают в американском рейтинге в статусе "мусорных" или "особо небезопасных". Сейчас самой нелояльной ЦРУ считает Венгрию, контакты с Информационным бюро (разведкой) Венгрии практически прекращены, а в Будапешт сотрудники ЦРУ стараются не ездить. А три прибалтийские страны имеют погранично-лояльный статус, поскольку просто в силу географии важны для ЦРУ, но считаются слабо защищенными из-за наличия русскоязычного населения и сохраняющихся с советского времени связей с Россией.Степень лояльности ЦРУ определяет и корпоративный статус той или иной национальной разведки. А от него зависит не только рабочее взаимодействие на уровне обмена информацией, но, например, образовательные программы, финансирование совместных проектов и многое другое чисто материального свойства вплоть до строительных подрядов. И вот за эту степень взаимодействия с ЦРУ и идет постоянная борьба. Причем ее накал таков, что она часто вырывается наружу из "темной комнаты" разведывательного сообщества. Иногда даже в виде "черного пиара", одной из форм которого были и всегда будут разговоры о "проходном дворе" в том или ином городе.Конечно, отчасти это мифология, корнями уходящая в холодную войну. "Проходным двором" или "раем для разведок" считались столицы нейтральных стран: Швейцарии, Австрии и Швеции и с некоторыми поправками Стамбул. Это всех устраивало, включая и самих "нейтралов", которые начинали нервничать только в том случае, если разведывательная деятельность была направлена непосредственно против них. А так — заходите, люди добрые! Устраивайте встречи с агентурой из третьих стран на нашей территории. Оборудуйте тайники, общайтесь друг с другом.Прибалтика и в частности Литва на такой статус была не согласна, но советское прошлое и кавардак 1990-х годов не оставляли выбора. Эти города и территории, что называется, "доступны" для практически всех европейских разведок и ЦРУ. И положение лимитрофа долгое время всех устраивало. Ситуация стала резко меняться после 2014 года, когда от прибалтийских разведок и контрразведок потребовали соответствовать "безопасному статусу" и интенсифицировать свою работу по российскому направлению.ДГБ получил дополнительное финансирование и в 2017 году переехал в новое здание на западной окраине Вильнюса, построенное за 80 миллионов долларов. Даля Грибаускайте с помпой перерезала красную ленточку, был банкет. Правда, особый интерес вызвало даже не само новое здание (оно в форме креста построено, если кому интересно), а расположенный строго напротив главного входа гаражный кооператив еще советских времен.То есть, алгоритм примерно такой: снимаем за 120 евро старый советский гараж в этом кооперативе, покупаем для отвода глаз много пива в соседнем супермаркете Rimi и прямо с 9 утра начинаем фотографировать всех, кто входит и выходит. А также прибывающие машины, записываем их номера, особенно те, которые могут использоваться для наружного наблюдения. Внутренней стоянки у литовских джеймсбондов нет, и за 80 миллионов долларов они не удосужились построить забор. Через пару дней получаем "материалы фото- и видеофиксации" на весь личный состав литовской разведки и контрразведки, их жен, детей и домашних животных, а также оперативные автомобили. И это только один пример "разведывательных возможностей" в Вильнюсе, пусть и самый анекдотичный. В 1990-х годах, кстати, было еще проще. Рядом со старым зданием ДГБ в центре Вильнюса находился погребок, в который джеймсбонды, включая англоязычных кураторов, ходили расслабляться практически ежедневно.После этого как-то странно слышать от Кястутиса Будриса про "маленькую крепость" Литву, в которой якобы "серьезно затруднены" разведывательные операции враждебных стран. А ведь вроде профессионал, 20 лет уже в игре.Понятно, что заочная перепалка Будриса с американцами в основном остается в рамках борьбы за лояльность и ресурсы. Но, с другой стороны, если он даже на позиции главы МИД продолжает верить, что Вильнюс как-то особо безопасен для разведывательной деятельности, то это даже хорошо. За такой уверенностью всегда следует расслабленность. А это уже в наших интересах.

https://ria.ru/20250102/litva-1992256478.html

https://ria.ru/20250110/zayavlenie-1993032635.html

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литва, сша, в мире, даля грибаускайте, аналитика