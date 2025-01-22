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Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров - РИА Новости, 22.01.2025
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09:37 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/linija-1994925314.html
Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров
Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров - РИА Новости, 22.01.2025
Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров
Свыше 450 межведомственных мониторинговых групп проводят обследование береговой линии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения двух танкеров с... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:37:00+03:00
2025-01-22T09:37:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Свыше 450 межведомственных мониторинговых групп проводят обследование береговой линии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа 453 межведомственных мониторинговых групп", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что группы ежедневно обследуют береговую линию общей протяженностью более 955 километров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
краснодарский край
севастополь
россия
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происшествия, краснодарский край, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров

Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров с мазутом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239"
Танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер " Волгонефть-239". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Свыше 450 межведомственных мониторинговых групп проводят обследование береговой линии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа 453 межведомственных мониторинговых групп", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что группы ежедневно обследуют береговую линию общей протяженностью более 955 километров.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 20:32
 
ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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