https://ria.ru/20250122/linija-1994925314.html

Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров

Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров - РИА Новости, 22.01.2025

Более 450 групп обследуют береговую линию после крушения танкеров

Свыше 450 межведомственных мониторинговых групп проводят обследование береговой линии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения двух танкеров с... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:37:00+03:00

2025-01-22T09:37:00+03:00

2025-01-22T09:37:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Свыше 450 межведомственных мониторинговых групп проводят обследование береговой линии в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе после крушения двух танкеров с нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа 453 межведомственных мониторинговых групп", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что группы ежедневно обследуют береговую линию общей протяженностью более 955 километров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

краснодарский край

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе