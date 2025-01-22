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Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова - РИА Новости, 22.01.2025
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06:23 22.01.2025 (обновлено: 13:34 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/lermontov-1994911210.html
Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова
Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова - РИА Новости, 22.01.2025
Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова
Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:23:00+03:00
2025-01-22T13:34:00+03:00
россия
михаил лермонтов
николай бурляев
госдума рф
общество
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова (текст есть в распоряжении РИА Новости)."Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. &lt;…&gt; Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в документе. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году."В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул Бурляев.По официальной версии, поэта убили в дуэли у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.
https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html
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россия, михаил лермонтов, николай бурляев, госдума рф, общество, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Михаил Лермонтов, Николай Бурляев, Госдума РФ, Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Депутат Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова

© РИА Новости / Павел Балабанов"Портрет М. Ю. Лермонтова" кисти П. Заболотского
Портрет М. Ю. Лермонтова кисти П. Заболотского - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
"Портрет М. Ю. Лермонтова" кисти П. Заболотского
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. <…> Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в документе.
Михаил Юрьевич Лермонтов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул Бурляев.
По официальной версии, поэта убили в дуэли у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.
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РоссияМихаил ЛермонтовНиколай БурляевГосдума РФОбществоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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