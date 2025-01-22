Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова
Депутат Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. <…> Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в документе.
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Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул Бурляев.
По официальной версии, поэта убили в дуэли у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.
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