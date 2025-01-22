https://ria.ru/20250122/lermontov-1994911210.html

Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова - РИА Новости, 22.01.2025

Депутат Госдумы попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:23:00+03:00

2025-01-22T06:23:00+03:00

2025-01-22T13:34:00+03:00

россия

михаил лермонтов

николай бурляев

госдума рф

общество

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова (текст есть в распоряжении РИА Новости)."Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. <…> Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в документе. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году."В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул Бурляев.По официальной версии, поэта убили в дуэли у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html

https://ria.ru/20190208/1550605931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил лермонтов, николай бурляев, госдума рф, общество, следственный комитет россии (ск рф)