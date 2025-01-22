https://ria.ru/20250122/lenkom-1995041664.html

В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука

В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука - РИА Новости, 22.01.2025

В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука

Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T20:49:00+03:00

2025-01-22T20:49:00+03:00

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культура

россия

марк варшавер

владимир панков

ленком

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" появятся должности президента и художественного руководителя. Президентом театра назначен Марк Варшавер, худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

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россия, марк варшавер, владимир панков, ленком