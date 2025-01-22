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В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука - РИА Новости, 22.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:49 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/lenkom-1995041664.html
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука - РИА Новости, 22.01.2025
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука
Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк... РИА Новости, 22.01.2025
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культура
россия
марк варшавер
владимир панков
ленком
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" появятся должности президента и художественного руководителя. Президентом театра назначен Марк Варшавер, худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков", - рассказали в ведомстве.
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россия, марк варшавер, владимир панков, ленком
Культура, Россия, Марк Варшавер, Владимир Панков, Ленком
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука

Президентом московского "Ленкома" станет Варшавер, а худруком — Панков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание театра "Ленком"
Здание театра Ленком - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание театра "Ленком" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" появятся должности президента и художественного руководителя. Президентом театра назначен Марк Варшавер, худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков", - рассказали в ведомстве.
Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова
15 января, 14:28
 
КультураРоссияМарк ВаршаверВладимир ПанковЛенком
 
 
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