https://ria.ru/20250122/lenkom-1995041664.html
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука - РИА Новости, 22.01.2025
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука
Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:49:00+03:00
2025-01-22T20:49:00+03:00
2025-01-22T20:49:00+03:00
культура
россия
марк варшавер
владимир панков
ленком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153153/73/1531537345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fcca164b868e20cdb2b27df150f6f40.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут директор учреждения Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. "В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" появятся должности президента и художественного руководителя. Президентом театра назначен Марк Варшавер, худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153153/73/1531537345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f31eebc353308008eb39149d76a7a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк варшавер, владимир панков, ленком
Культура, Россия, Марк Варшавер, Владимир Панков, Ленком
В "Ленкоме Марка Захарова" появятся должности президента и худрука
Президентом московского "Ленкома" станет Варшавер, а худруком — Панков