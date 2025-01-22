https://ria.ru/20250122/lebedev-1994901360.html
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске - РИА Новости, 22.01.2025
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске
Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:51:00+03:00
2025-01-22T01:51:00+03:00
2025-01-22T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Славянск, прилет в район Славолия, там находится промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают... Удар был с детонацией", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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славянск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске
Лебедев: после удара по производству БПЛА в Славянске произошла детонация