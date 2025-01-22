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В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 22.01.2025 (обновлено: 01:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/lebedev-1994901360.html
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске - РИА Новости, 22.01.2025
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске
Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:51:00+03:00
2025-01-22T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
киев
сергей лебедев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Славянск, прилет в район Славолия, там находится промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают... Удар был с детонацией", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
славянск
донецкая народная республика
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славянск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске

Лебедев: после удара по производству БПЛА в Славянске произошла детонация

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Славянск, прилет в район Славолия, там находится промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают... Удар был с детонацией", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКиевСергей Лебедев
 
 
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