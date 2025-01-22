https://ria.ru/20250122/lebedev-1994901360.html

В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске

В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске - РИА Новости, 22.01.2025

В подполье сообщили об ударе по производству БПЛА в Славянске

Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:51:00+03:00

2025-01-22T01:51:00+03:00

2025-01-22T01:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

славянск

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

киев

сергей лебедев

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Удар был нанесен во вторник вечером по району складов и цехов по производству БПЛА ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Славянск, прилет в район Славолия, там находится промзона, склады, много работающих цехов, даже БПЛА делают... Удар был с детонацией", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на своих коллег.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html

славянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

славянск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, киев, сергей лебедев